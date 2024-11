Frida Sofía reaparece inconsolable tras la muerte de Silvia Pinal

Cada vez son más los miembros de la familia Pinal que se pronuncian sobre el fallecimiento de la primera actriz. Tal fue el caso de su nieta Frida Sofía, quien por medio de un emotivo mensaje en redes sociales lamentó la pérdida de Doña Silvia Pinal y reveló cómo fue su despedida.

Desde su perfil oficial en Instagram, la hija de Alejandra Guzmán se mostró más vulnerable que nunca al hablar sobre la partida de su abuela.

“La vida es frágil. Hoy más que nunca me doy cuenta que la vida es frágil tan frágil”, se le escucha decir en el audiovisual que ya se ha viralizado en redes sociales. “Hoy más que nunca le agradezco al universo, a Dios, a la luz que está mucho más allá, toda abundancia que me da en momentos que valen porque no tienen precio“.

El padre de Frida Sofía critica a Enrique Guzmán: “Es un decrépito”

De acuerdo con Frida Sofía, una de las experiencias que nunca dejará de agradecer es haber podido decirle “adiós” a la matriarca de la dinastía Pinal: “El regalo de haber podido despedirme de mi abuelita, haberle podido susurrar al oído que la amaba que soy eternamente agradecida“, explicó.

La joven de 32 años reveló que durante la última interacción que mantuvo con su abuela, le brindó unas palabras de aliento: “Que se merece descansar, que la esperará su hija y mi hermana para recibirla en la gloria de Dios, como la reina que es y así es y así fue. Eso fue lo más bonito de esta desgracia“, contó presa de la emoción.

Frida Sofía reaparece en redes tras la boda de Michelle Salas con una serie de crípticos mensajes

Como era de esperarse, la publicación de la joven no tardó en generar todo tipo de reacciones en redes sociales, mayormente aquellas de emoción por la unión que se ha hecho presente entre los integrantes de la familia.

“Te abrazo en la distancia”, “Un abrazo y que gran pérdida, los abuelitos deberían ser eternos”, “Es tiempo ya de reconciliarte con tu mami, ya no pierdas más tiempo. Tu mami te espera con los brazos abiertos” y “Las abuelas amamos a nuestros nietos más que a nadie en el mundo. Te aseguro que tus palabras al oído fueron lo mejor que tú abuela se pudo llevar. La despediste y creo yo, es lo que más deseaba…escucharte y que estuvieras ahí en sus últimos momentos“, son algunas de las respuestas que se leen en la red.