Hansi Flick confirma regreso de Lamine Yamal con el FC Barcelona

La espera finalmente terminó y Lamine Yamal estará de vuelta con el FC Barcelona según lo confirmó el propio entrenador del cuadro catalán, Hansi Flick, quien aseguró que la joven estrella azulgrana jugará este sábado en el partido contra Las Palmas correspondiente a LaLiga.

Después de haber regresado sin problemas a los entrenamientos del conjunto culé el delantero de apenas 17 años demostró que está completamente recuperado de las molestias en uno de sus tobillos por lo que será tomado en cuenta por el estratega alemán para el duelo en Montjuic.

“El último entrenamiento ha sido bueno, hay jugadores que van volviendo poco a poco y estamos en buena situación. Lamine está de vuelta y está listo para jugar, todavía no hemos decidido si estará en el once o no, pero puede jugar y jugará”, explicó Flick en rueda de prensa este viernes.

View this post on Instagram A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona) El FC Barcelona ha echado de menos a Lamine Yamal durante su ausencia durante este mes por lesión.

Lamine Yamal, una de las grandes figuras de este FC Barcelona, se ha perdido los últimos tres juegos del equipo catalán en los que sumó una derrota, un empate y una victoria, la más reciente ante el Brest (2-0) por la Champions League. El delantero jugó por última vez el 6 de este mes ante el Estrella Roja (5-2).

El FC Barcelona, que está celebrando sus 125 años de historia, se mantiene al frente de la clasificación de LaLiga con una ventaja de cuatro puntos por encima del Real Madrid que todavía tiene un partido pendiente por disputar ante el Valencia que se reprogramó por la DANA que afectó partes de España.

Otro jugador que tendrá minutos este sábado contra Las Palmas es Gavi, quien está completamente recuperado de los problemas físicos lo que genera buenas sensaciones en el cuerpo técnico comandado por el alemán que cuenta con el español de 20 años.

Los jugadores del FC Barcelona, incluyendo a Lamine Yamal, durante una sesión de entrenamiento previa a su partido de este sábado. Crédito: Enric Fontcuberta | EFE

“Después de una lesión tan larga no es fácil volver. Va en muy bien camino. No hay dudas que está al cien por cien de forma física. Es joven, con mucho potencial. Hoy (viernes), en el entrenamiento, me ha satisfecho mucho lo que he visto. Espero que le guste saber que jugará”, comentó.

Para cerrar el técnico alemán aseguró que están enfocados en sacar un buen resultado ante Las Palmas más allá de pensar en lo que será su próximo duelo por la Champions League la próxima semana ante el Borussia Dortmund.

“No nos importa lo que pasará el próximo martes o en Dortmund. Lo que nos preocupa y ocupa es el partido de mañana (sábado). Queremos dar continuidad a lo visto ante el Brest. Demostrar esto, también a la afición. Mañana jugarán los mejores, y los que estén mejor”, puntualizó.

