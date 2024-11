Salomón Rondón es el único representante de la Liga MX en el The Best

La Liga MX puede presumir que uno de sus futbolistas estará en el The Best 2024. José Salomón Rondón fue incluido entre los nominados para el once ideal de la temporada. El atacante de los Tuzos del Pachuca está junto a grandes estrellas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Kylian Mbappé.

No está de más recordar que este galardón tiene una fecha estipulada para tomar en cuenta en el análisis. Según la página oficial de los premios, el The Best toma en consideración el rendimiento de los futbolistas entre el 21 de agosto de 2023 hasta el 10 de agosto de 2024.

Qué hizo Salomón Rondón

Al tomar en cuenta la fecha estipulada, el rango de acción de José Salomón Rondón comienza en Argentina con River Plate. Durante este periodo de tiempo, el delantero venezolano jugó 14 partidos, pero muchos de ellos no fueron desde el arranque. Durante esta cantidad de partidos, el venezolano marcó 6 goles.

Pero su evolución fue con los Tuzos del Pachuca. El paso de Salomón Rondón al fútbol mexicano representó un segundo aire en su carrera. El atacante sudamericano lideró una brillante temporada de su club en el que pudo conseguir la Liga de Campeones de la Concacaf y los llegó a las instancias finales de la Liga MX.

Salomón Rondón jugó 31 partidos durante este lapso de tiempo establecido. En esa cantidad de encuentros el sudamericano marcó 20 goles y concedió 3 asistencias. Fue una temporada de ensueño después de la pesadilla vivida en Argentina.

Pero los datos de José Salomón Rondón no acaban aquí. Con la selección de Venezuela también fue determinante. El delantero de La Vinotinto jugó 16 partidos durante las fechas seleccionadas. Durante esa cantidad de encuentros marcó 6 goles y concedió 1 asistencia. El veterano atacante de 25 años jugó todos los partidos con su selección nacional.

Nominados al once ideal en el The Best

El experimentado delantero de los Tuzos del Pachuca comparte esta nominación con futbolistas de gran renombre y trayectoria. Aunque luce difícil su victoria, José Salomón Rondón puede darse el lujo de presumir su gran año que lo pudo encasillar entre los grandes atacantes del fútbol mundial. Los nominados son los siguientes:

Akram Afif, Pierre Emerick Aubameyang, Germán Cano, Artem Dovbyk, Viktor Gyökeres, Erling Haaland, Harry Kane, Ademola Lookman, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Jamal Musiala, Soufiane Rahimi, Rodrygo, Cristiano Ronaldo, Bukayo Saka, Luis Suárez, Vinícius Jr., Ollie Watkins, Nico Williams y Lamine Yamal.

Sigue leyendo:

– ¿El gol de la Copa América? Salomón Rondón le marcó un golazo desde la mitad de la cancha a Canadá

– La insólita expulsión de Salomón Rondón que también afectó a Gustavo Cabral

– El Monterrey, con polémico penal, saca ventaja sobre Pumas: 1-0

– Juan Carlos Osorio no querría cumplir su contrato en el fútbol mexicano