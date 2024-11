¿Adiós Walmart? 8 tiendas más baratas, según expertos

En Estados Unidos, Walmart ha sido considerado durante mucho tiempo el líder en precios bajos. Sin embargo, con la creciente competencia en el mercado minorista, muchos consumidores se están dando cuenta de que no siempre es la opción más económica. Si bien Amazon ha ganado terreno en las ventas en línea, las tiendas físicas que compiten con Walmart también ofrecen precios atractivos. Aquí te traemos las 8 tiendas que, según los expertos, ofrecen precios más bajos que Walmart en diversas categorías.

1. Target: el rival que más se le acerca

Target es uno de los competidores más fuertes de Walmart. Aunque Walmart es generalmente percibido como más barato, Target supera a Walmart en muchas categorías, especialmente en ropa para niños y productos de limpieza de marca propia, como los de su línea Up & Up. Con más de 1,900 tiendas en todo el país, Target se destaca por su combinación de productos de alta calidad a precios competitivos.

2. Aldi: el gigante alemán

Aldi ha crecido significativamente en Estados Unidos y se está convirtiendo en una opción favorita para quienes buscan precios bajos. Con más de 2,400 tiendas y planes de expandir aún más, Aldi ha logrado conquistar a los compradores por su enfoque sin lujos y su amplio surtido de productos de marca propia. Los clientes que compran productos básicos como leche, huevos o productos alemanes suelen pagar menos en Aldi que en Walmart.

3. Costco: comprar en grandes cantidades

Costco se distingue por ofrecer grandes cantidades de productos a precios más bajos. Si bien el costo inicial puede ser más alto al comprar en grandes cantidades, a largo plazo puede ser una opción más económica para artículos como alimentos congelados, productos de limpieza y pañales. Con más de 890 ubicaciones, Costco es una excelente opción para aquellos que prefieren abastecerse de productos no perecederos y obtener descuentos en artículos de marcas exclusivas como Kirkland.

4. WinCo Foods: la sorpresa del Medio Oeste

WinCo Foods es una cadena de supermercados con un modelo de negocio centrado en mantener los precios bajos. Aunque solo tiene 141 tiendas en el Medio Oeste, su modelo de propiedad empleado le permite ofrecer precios más competitivos, especialmente en productos a granel, como cereales, arroz, especias y jugos. Si vives cerca de una tienda WinCo, puedes encontrar precios más bajos que en Walmart en productos comunes y de uso diario.

5. Lidl: una opción en crecimiento

Lidl, la cadena alemana que también ha ganado terreno en Estados Unidos, es conocida por sus productos de marca propia, que constituyen el 80% de su inventario. Con 173 tiendas y creciendo, Lidl se ha posicionado como una opción asequible para quienes buscan carnes orgánicas, productos lácteos orgánicos y frutas y verduras frescas. En comparación con Walmart, Lidl ofrece productos de mayor calidad a precios más bajos, lo que lo convierte en una alternativa popular entre los compradores conscientes de su presupuesto.

6. H-E-B: de lo mejor en Texas

Si vives en Texas, probablemente ya conoces H-E-B, una tienda que compite fuertemente con Walmart en términos de precios y calidad. Con 420 tiendas en Texas y algunas en México, H-E-B ofrece una gran selección de carnes frescas a precios más bajos que Walmart, además de productos regionales exclusivos como salsas de Whataburger y tortillas. Esta cadena se ha ganado una excelente reputación por su calidad y precios competitivos.

7. Food 4 Less: precios bajos con enfoque sencillo

Food 4 Less, una marca de Kroger, se ha ganado una buena reputación por sus precios bajos, especialmente en productos orgánicos y artículos de limpieza. Con 101 ubicaciones en solo cuatro estados, Food 4 Less atrae a los clientes con un modelo de tienda de bajo costo, donde los consumidores se encargan de embolsar sus propios productos. Aunque Walmart tiene una mayor variedad, Food 4 Less se destaca por sus precios competitivos en productos básicos.

8. Market Basket: la joya de Nueva Inglaterra

Market Basket, con 90 tiendas en la región de Nueva Inglaterra, es famosa por su lema de “más por tu dinero”. Según un estudio reciente, los precios de Market Basket son un 18% más bajos que en otras tiendas de la zona, lo que significa que una familia que gasta $250 dólares a la semana podría ahorrar hasta $2,300 dólares al año comprando allí. Market Basket es conocida por ofrecer precios bajos en productos locales como mariscos frescos, manzanas y jarabe de arce.

También te puede interesar: