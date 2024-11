L’Equipe dice que Kylian Mbappé está “psicológicamente agotado”

La situación deportiva que está viviendo actualmente Kylian Mbappé no sólo genera preocupación en el Real Madrid sino también en Francia desde donde aseguran que tienen descifrada la razón de este bajón en la principal estrella del combinado galo.

De acuerdo con un reporte del diario L’Equipe el principal motivo de la merma en el rendimiento que está tenido el delantero de 25 años se debe a que está “psicológicamente agotado” producto de todo lo que ha tenido que vivir en los últimos meses.

“Mbappé está psicológicamente agostado con todo lo que le ha pasado en los últimos seis meses. Se rompió la nariz (en la Eurocopa), su marcha traumática del PSG, todo lo que supuestamente ocurrió en Suecia. Es imposible que la cabeza permanezca insensible y el cuerpo tampoco”, escriben en el diario.

El delantero francés Kylian Mbappé viene de fallar un penal en la derrota del Real Madrid ante el Liverpool en la Champions League que compromete las opciones merengues. Crédito: PETER POWELL | EFE

La información que revela L’Equipe viene del entorno del jugador aunque no revelaron nombres. Hace unas semanas el entrenador de Francia, Didier Deschamps, reveló que el jugador pasaba por un momento difícil dando a entender que se trataba de una situación personal pero sin revelar mucho más.

Otro punto que tocan en el prestigioso medio francés está relacionado a las asociaciones que no está teniendo Kylian Mbappé en el Real Madrid, una situación inesperada y completamente opuesta a la que vivía el delantero en su etapa en el París Saint-Germain o con la Selección de Francia.

“Necesita socios que preparen sus acciones, como Neymar y Verratti en el PSG o Griezmann en la selección francesa. Kroos no ha sido sustituido, Modric ya no tiene las mismas piernas y Tchouaméni y Camavinga no son pasadores ¿Bellingham? No me convence y tampoco es Neymar”, agrega la nota.

La dupla compuesta por Kylian Mbappé y el brasileño Vinícius Júnior no ha terminado de acoplarse para rendir al nivel que se esperan dentro del Real Madrid. Crédito: Lalo R. Villar | AP

En medio de esta situación el entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha tratado de calmar las aguas en torno al delantero francés asegurando que confía en que pronto podrá salir de este mal momento y empezar a render a la altura de las expectativas.

El pasado fin de semana Kylian Mbappé logró reencontrarse con el gol en la victoria merengue ante el Leganés por LaLiga pero esta semana el atacante francés de 25 años quedó en evidencia luego de una errática actuación en la caída ante el Liverpool en la Champions League en la que incluso falló un penal.

Desde su esperada llegada al Real Madrid Kylian Mbappé apenas suma nueve goles y dos asistencias en 18 encuentros disputados entre la Supercopa de Europa, la Champions League y LaLiga, unas estadísticas bastante alejadas de lo que se esperaba que ocurriera con su llegada al club blanco.

Sigue leyendo:

– Gareth Bale, ex figura del Real Madrid, defiende a Kylian Mbappé tras el fracaso ante Liverpool por la Champions League

– Periodista de Namibia que no votó por Vinícius Júnior para el Balón de Oro 2024 le responde a Florentino Pérez

– Carlo Ancelotti contento con Federico Valverde: “Es el mejor lateral del mundo tras Dani Carvajal y Lucas Vásquez”