James Van Der Beek vende mercancía promocional para pagar su tratamiento contra el cáncer

El mes pasado el actor James Van Der Beek informó que le diagnosticaron cáncer colorrectal; ahora ha decidido recaudar dinero no sólo para él, sino también para las personas que ven afectados sus gastos debido a los costosos tratamientos médicos.

En su cuenta de Instagram Van Der Beek publicó unas fotos que lo muestran usando un jersey azul, por el 25 aniversario de la película “Varsity Blues” (que él protagonizó). También escribió un mensaje promocionando la venta de prendas autografiadas. “El 100% de mis ganancias netas se destinarán a familias que se recuperan de la carga financiera del cáncer (incluida la mía 😇)”.

En una entrevista para la revista People James contó que hace tiempo comenzó a sentir ciertas molestias, por lo que decidió acudir con un gastroenterólogo. “Pensé que tal vez necesitaba dejar el café, o tal vez no ponerle crema al café. Pero cuando lo eliminé y no mejoró, pensé: ‘Está bien, será mejor que me revisen esto'”.

El actor de 47 años reconoció que entró en pánico tras conocer el diagnóstico, pero poco después, al comenzar el tratamiento, asumió una actitud positiva, expresándolo en el mensaje que escribió a sus fans: “Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando con este diagnóstico en privado y tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia. Hay razón para el optimismo, y me estoy sintiendo bien”.

“Varsity Blues” fue estrenada en 1999, año en el que James Van Der Beek gozaba de gran popularidad gracias a la serie de televisión “Dawson’s Creek”. La película trata acerca de un joven quarterback que debe llevar a la victoria a su equipo de futbol americano de una preparatoria de Texas. En el reparto también destacan Jon Voight, Amy Smart, Ali Larter, Scott Caan y Paul Walker, este útimo fallecido en 2013.

