Miguel Herrera negó que Cruz Azul le tenga miedo al América

Miguel Herrera, uno de los técnicos del América que le ganó a Cruz Azul dos de las últimas tres finales del fútbol de México, negó que históricamente la Máquina Celeste le tenga miedo a las Águilas y expuso de cara al duelo de semifinales que tendrán ambos equipos, el cuadro americanista debe tener respeto a los celestes.

“Yo le tengo un gran cariño al América, un gran respeto porque me hizo crecer muchísimo, Me llevó a todos lados, me hizo crecer muchísimo, pero hoy en día, ni el América le tiene miedo a Cruz Azul y el Cruz Azul tampoco al América”, destacó.

Miguel señaló que: “Cruz Azul nunca le ha tenido miedo al América, los dos son equipos grandes, donde se tienen mucho respeto y donde hubo épocas donde Cruz Azul fue mucho mejor que América y otras épocas donde América ha sido mejor que Cruz Azul. Pero hoy en día, el respeto debe ser del América hacia el Cruz Azul, porque Cruz Azul se lo ganó”.

Consultado en el programa la Última Palabra de la cadena Fox Sports respecto a que si los de Cruz Azul le tengan miedo a los del América, Miguel Herrera respondió puntualmente que:”Así de contundente, no le tiene miedo, creo que nunca le ha tenido miedo, además ahora el América debe respetar a Cruz Azul, porque este equipo se ha ganado respeto con la gran temporada que ha tenido en el actual torneo”.

El extécnico de América campeón en los torneos Clausura 2013 y Apertura 2018 con el América doblegando al Cruz Azul, expuso que:”La semifinal va a ser muy pareja, creo que será muy interesante, pero sin duda el Cruz Azul recuperó su fuerza y ahora deberá tener mejor rendimiento en la semifinal”.

El experimentado exentrenador y ahora analista de televisión, por el contrario, criticó el trabajo que hizo el técnico colombiano Juan Carlos Osorio al provocar con su planteamiento la eliminación de los Xolos Tijuana: “No entiendo su postura de jugar con siete elementos defensivos y un contención, creo que se equivoca y pagó las consecuencias con un planteamiento que le dio la iniciativa al rival”.

Destacó que ante un rival como Cruz Azul no se puede ceder de esa forma la iniciativa, porque cuando los Xolos quisieron generar daño lo lograron y obligaron a que el portero celeste Kevin Mier se convirtió en un factor de la victoria celeste.

“Creo que no se le puede ceder de esa forma todo el ritmo del encuentro, ellos mismos se complicaron la existencia y al final pagaron las consecuencias”, precisó Herrera, que anticipó que la semifinal entre Cruz Azul y América será muy pareja.

Cruz Azul y América se enfrentarán en la semana en una de las rivalidades más acendradas en el fútbol de México y que se ha ganado el mote del clásico joven desde 1971, cuando inició la gran rivalidad que persiste hasta la fecha entre ambos equipos.

