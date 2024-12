Netflix: esta serie tuvo casi 7 millones de televidentes en los últimos 7 días

Con tan solo unos pocos días desde su estreno, la serie ‘A Man on the Inside’ (Un hombre infiltrado) se ha consolidado como uno de los programas más visto de Netflix durante las últimas semanas. Igualmente, hizo historia al convertirse en la serie estadounidense más destacada de la plataforma basada en una producción sudamericana.

La producción se estrenó el pasado 21 de noviembre y en una semana ha logrado recaudar 6.9 millones de visualizaciones, posicionándose como la más vista de la semana en la plataforma streaming y superando a otras grandes favoritas como ‘Arcane, que tiene 6.4 millones de visualizaciones, y ‘Cobra Kai’, 5.7 millones.

¿Qué hace de ‘A Man on the Inside’ un fenómeno tan atractivo?

La serie está creada por Michael Schur y presenta una emocionante historia que sigue al viudo y profesor Charles Nieuwendyk, interpretado por el actor Ted Danson, y quien asume un inesperado trabajo como asistente de investigación para un detective privado, con la misión de infiltrarse en una comunidad de jubilados en Pacific View, San Francisco para localizar un collar de rubí perdido.

Ted Danson es protagonista de ‘A Man on the Inside’. Crédito: Richard Shotwell | AP

La serie está llena de grandes estrellas de Hollywood, como Mary Elizabeth Ellis, quien interpreta a la hija de Charles, Lilah Richcreek como el detective privado, y Stephanie Beatriz en el papel de la directora del centro de jubilados.

Un vínculo con ‘The Mole Agent’

Si bien, la serie destaca por su originalidad, ‘A Man on the Inside’ está basada en el documental chileno ‘The Mole Agent’, que está dirigido por Maite Alberdi. Esta producción estuvo nominada a los premios Oscar en 2020 y narra la historia de Rómulo, un viudo que se infiltra en una residencia de ancianos en El Monte, Chile, para investigar denuncias de abuso contra una residente llamada Sonia.

Al igual que la serie de Netflix, el documental fue aclamado por la crítica y obtuvo importantes reconocimientos en festivales y premiaciones como los Premios Goya, los Independent Spirit Awards, el Festival de Biofilm, entre otros.

Con el éxito de ‘A Man on the Inside’ se reafirma la capacidad que posee Netflix para ofrecer contenido de calidad que resuena tanto con la audiencia como con la crítica.

Ranking de Netflix

Durante la última semana, ‘A Man on the Inside’ no ha sido la única serie que ha conseguido un gran éxito en Netflix, ya que otras producciones lograron captar la atención de la audiencia y suman millones de visualizaciones.

‘Arcane’ temporada 2: 6.4 millones de vistas

‘Cobra Kai’ temporada 6: 5.7 millones de vistas

‘Outer Banks’ temporada 4: 2.7 millones de vistas

‘Arcane’ temporada 1: 2.2 millones de vistas

