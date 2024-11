¿Dónde se puede ver la nueva temporada de Outlander?

Tras una larga espera de varios meses, volverá a las pantallas la exitosa serie ‘Outlander’ con la segunda parte de su temporada número 7. El estreno de los nuevos capítulos tiene a los fanáticos con ansias de saber qué pasará con las historias de Claire y Jamie Fraser.

La popular serie, basada en las novelas de Diana Gabaldon, llegó a las pantallas de STARZ, tanto en la televisión como en la plataforma streaming para suscriptores de Estados Unidos, el pasado 22 de noviembre de 2024 y consta de ocho episodios.

Por su parte, en América Latina la opción primordial para ver la continuación de la séptima temporada de ‘Outlander’ es STARZPLAY. Sin embargo, también se puede visualizar por Amazon Prime Video y Netflix, donde se ofrecen las temporadas anteriores, aunque para estos se tiene previsto que en enero 2025 ya este disponible esta segunda mitad de la séptima temporada.

¿Cuándo se estrenará la temporada 8 de ‘Outlander’?

7 temporadas no son suficientes para los fanáticos de esta historia, es por ello que los productores de ‘Outlander’ anunciaron una octava edición, que está programada para estrenarse en 2025 o 2026; STARZ no ha anunciado una fecha exacta.

No obstante, ya se conoció que la nueva temporada constará de diez episodios y sus grabaciones concluyeron el pasado mes de septiembre de 2024. Con esta temporada, la serie espera cerrar, definitivamente, la historia de Claire y Jamie Fraser, confirmó STARZ al medio Newsweek.

Richard Rankin, Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton, Maril Davis y John Bell asisten a la celebración del décimo aniversario de ‘Outlander’ durante el PaleyFest NY en el Paley Center for Media el miércoles 16 de octubre de 2024 en Nueva York. Crédito: Evan Agostini | AP

‘Outlander’ tendrá una precuela denominada como ‘Outlander: Blood of My Blood’

Si bien, se espera que la serie tenga un final digno con la octava temporada, STARZ reveló el desarrollo de una precuela titulada ‘Outlander: Blood of My Blood’ y con la cual esperan explorar la historia de amor entre Ellen MacKenzie y Brian Fraser, los padres de Jamie. Según The Hollywood Reporter, este nuevo proyecto tendrá una primera temporada de diez episodios.

