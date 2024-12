Shakira se muestra ensayando las coreografías para su gira mundial (VIDEO)

Shakira está en plena preparación de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, y ahora compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparece con su grupo de bailarines ensayando las coreografías.

Vestida con una camiseta y leggings negros, la cantante hace varios movimientos y les dice a los presentes: “Van a tener que pensar en un paso interesante, porque no me lo voy a inventar. Estaría genial que se viera alegre y llamativo, pero no quiero que se vea como “West Side Story”. Mantengan sus brazos al lado del torso”.

En otro clip, Shakira da un improvisado y emotivo discurso a todo el equipo que trabaja en el tour, revelando que este año es la primera vez que celebró el Día de Acción de Gracias: “Me encanta compartirlo con todos ustedes. Esta mañana estaba triste porque mis hijos no están aquí conmigo, pero luego vi sus caras y mi día cambió. Creo que tengo el mejor equipo en el mundo. La mejor banda, los mejores técnicos, los mejores bailarines. Gracias por su dedicación y su gran trabajo”.

El primer concierto de la gira Las Mujeres Ya No Lloran será el 11 de febrero de 2025 en el Estadio Olímpico Nilton Santos, de Río de Janeiro, Brasil. Tras una primera fase por Latinoamérica el tour continuará por Estados Unidos, a partir del 13 de mayo.

Shakira aún no comienza su gira mundial y ya está rompiendo récords. En México ha vendido todas las localidades para los siete conciertos que ofrecerá en marzo del año próximo. Ella se mostró feliz por ese logro y escribió: “Lo que está pasando ha superado todo. Nunca imaginé que un día como hoy podría estar recibiendo esta placa. ¡Wow! Estoy sin palabras. Qué puedo decir frente a una noticia así. Sólo puedo decir gracias, gracias y más gracias, y que les voy a dar el mejor concierto de toda mi carrera. Que cada concierto será un momento inolvidable. Para ustedes y para mí”. ❤️

