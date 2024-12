Cyber Monday: 3 ofertas imperdibles en televisores

El Cyber Monday es la oportunidad perfecta para renovar tu televisor con precios inigualables. Este lunes, las principales marcas ofrecen descuentos increíbles en modelos que destacan por su innovación y calidad. Aquí te presentamos tres televisores que combinan características premium con precios irresistibles para transformar tu experiencia de entretenimiento.

1. Amazon Fire TV Omni QLED Series de 55″

El televisor Amazon Fire TV Omni QLED Series de 55 pulgadas redefine la experiencia de visualización con su espectacular tecnología QLED en resolución 4K UHD. Gracias a la integración de Dolby Vision IQ y HDR10+ Adaptive, las escenas cobran vida con colores vibrantes y detalles precisos.

Además, un sensor de brillo ajusta automáticamente la imagen según la iluminación de la habitación, mientras que las 64 zonas de Full Array Local Dimming garantizan un contraste excepcional, ofreciendo negros profundos y blancos brillantes.

Este modelo no solo destaca por su calidad de imagen, sino también por sus funciones inteligentes. Con acceso a servicios de streaming como Netflix, Prime Video y Disney+, ofrece un universo de entretenimiento al alcance de tu voz gracias a los micrófonos integrados y la compatibilidad con Alexa.

Su modo de fondo ambiental transforma la pantalla en un lienzo para arte o widgets de Alexa cuando no está en uso. Con cuatro entradas HDMI, permite conectar consolas de videojuegos, barras de sonido y otros dispositivos, convirtiéndose en el centro de tu hogar digital. Durante el Cyber Monday, este televisor pasa de su precio original de $599.99 a $419.99 dólares, gracias a un descuento del 30%.

2. Samsung The Frame LS03C de 32″

El Samsung The Frame LS03C no es solo un televisor, es también una pieza de diseño. Con su pantalla QLED y tecnología Quantum HDR, este modelo de 32 pulgadas ofrece una calidad visual impresionante, con colores vivos y detalles definidos, incluso en las escenas más oscuras. Su característica más destacada es el Modo Arte, que convierte el televisor en una galería personal cuando no está en uso. Puedes exhibir tus propias fotografías o seleccionar entre más de 2,000 obras disponibles en la Samsung Art Store.

La pantalla mate anti-reflejo asegura una visibilidad impecable sin importar la iluminación del entorno, mientras que su diseño minimalista y biseles personalizables lo integran a la perfección con cualquier decoración.

El soporte de pared incluido permite montarlo fácilmente, dejando todos los cables ocultos gracias a la caja Slim One Connect. Este televisor es ideal para quienes buscan tecnología sin comprometer la estética del hogar. Este lunes, el Samsung The Frame LS03C estará disponible por $547.99 dólares, con un descuento del 8% sobre su precio original de $597.99.

3. Sony X77L de 75″

Para quienes buscan una pantalla grande que ofrezca una experiencia inmersiva, el Sony X77L de 75 pulgadas es una elección insuperable. Equipado con el procesador 4K X1, este televisor ofrece imágenes nítidas y colores vibrantes con detalles precisos. La tecnología 4K XR-Reality Pro mejora la resolución de todo el contenido, asegurando que incluso los programas en calidad estándar se vean espectaculares. Incluye además una barra de sonido S100F de 2.0 canales, que complementa la experiencia audiovisual con un sonido envolvente.

Diseñado para los fanáticos del gaming, este modelo cuenta con características exclusivas para PlayStation 5, como el HDR automático y el ajuste de imagen para juegos, optimizando cada detalle para una experiencia superior.

Su compatibilidad con Google TV y Apple AirPlay lo convierte en un centro de entretenimiento inteligente, permitiendo acceder a tus aplicaciones favoritas con facilidad. El control mediante Alexa añade comodidad, permitiendo cambiar canales o ajustar el volumen con simples comandos de voz. Este televisor, cuyo precio original es de $1,066.00, estará disponible este Cyber Monday por solo $798.00 dólares, con un descuento del 25%.

El Cyber Monday es una de las mejores fechas para actualizar tu televisor y disfrutar de las últimas tecnologías a precios increíbles. Ya sea que busques calidad de imagen, diseño artístico o una pantalla grande para experiencias inmersivas, estas tres opciones ofrecen características avanzadas y descuentos imperdibles. Aprovecha estas ofertas y lleva tu entretenimiento al siguiente nivel.

Sigue leyendo:

– Cyber Monday supera a Black Friday en preferencia de los consumidores, revela encuesta 2024

– Ofertas por Cyber Monday en Amazon y Walmart: 20 productos con precios locos

– Lo mejor del Cyber Monday: 14 artículos con 50 % de descuento