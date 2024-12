David Benavídez ignora a Morrell e insiste en pelea con Zurdo Ramírez

David Benavídez, campeón interino de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), hizo a un lado a David Morrell Jr. e insistió en que quiere pelear con Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez si se le presenta la oportunidad.

En declaraciones a DAZN News, Benavídez indicó que un duelo con el Zurdo Ramírez podría ser uno de los más importantes del peso crucero porque pone de frente a dos peleadores mexicanos.

“Esa es definitivamente una pelea que estamos considerando. Y si pudiéramos conseguir esa pelea mañana, iríamos y pelearíamos mañana también. Siento que, al final del día, esta podría ser una de las peleas más importantes en la historia del peso crucero. Ya sabes, dos mexicanos enfrentándose. Definitivamente sería una gran pelea”, dijo.

Zurdo Ramírez quiere convertirse en el primer campeón indiscutido de peso crucero de México. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Siento que esa es definitivamente una gran pelea para mí y mi equipo. Voy poco a poco, pero como dije, si se me presenta la oportunidad, no la voy a rechazar. Conozco muy bien a Zurdo Ramírez y estoy muy orgulloso de él también, porque es el campeón unificado de las 200 libras. Ganó dos títulos, ha logrado mucho. Lo conozco desde hace mucho, mucho tiempo, así que me enorgullece ser su amigo y trabajar con él”, agregó.

David Benavídez se ganó el puesto de retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al conquistar el título interino de las 175 libras y este 1 de febrero se enfrentará a David Morrell en el T-Mobile Arena de Las Vegas para defender su posición. Pero el mexoamericano parece más interesado en el Zurdo Ramírez que en su duelo con el cubano.

De acuerdo con su padre José Benavídez Sr., el Bandera Roja buscará subir al peso crucero para enfrentarse a su compatriota mexicano si después de la pelea con Morrell no le dan la oportunidad contra el ganador de la revancha entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol por el campeonato indiscutido.

En cambio, el Zurdo Ramírez viene de hacer historia en el boxeo para su país al convertirse en el primer campeón unificado mexicano en peso crucero. El nativo de Mazatlán castigó desde el comienzo de pelea a Chris Billam-Smith -quien salió con cortes y lesiones en su cuerpo- y al final los jueces le dieron la victoria en las tarjetas por decisión unánime.

David Benavídez y David Morrell en su primer careo oficial previo al combate. Crédito: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Por los momentos, el monarca de las 200 libras deberá enfrentar a Yuniel Dorticos -retador oficial por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)- y luego tiene planeado enfrentar a Jai Opetaia para conseguir el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

David Benavídez, de 27 años, se convirtió en monarca interino de peso semicompleto del CMB al vencer a Oleksandr Gvozdyk en su debut la categoría. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 32 años, capturó el título de la OMB tras vencer a Chris Billam-Smith e hizo historia al convertirse en el primer mexicano en unificar en 200 libras. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 46 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

