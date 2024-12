Lanzan campaña para que dreamers renueven permisos de DACA

Apenas Javier, un dreamer beneficiario del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) supo de la victoria de Donald Trump en las urnas el pasado 5 de noviembre, se puso nervioso y decidió cuanto antes renovar su permiso de trabajo, aún cuando se le vence hasta agosto del 2025.

“Me llamaron de CHIRLA (Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes) ofreciendo ayuda para la renovación, y ellos siempre me han apoyado a llenar la solicitud y a enviarla”, dice Javier.

Así que acudió a CHIRLA el 21 de noviembre para que le ayudaran con el papeleo de la renovación de DACA y que lo revisara un abogado de migración antes de mandarlo.

“Me han dicho que mi aplicación se enviará antes de Navidad. Ellos me van a avisar”, dice.

Javier trabaja como gerente de una compañía de almacenaje en Los Ángeles.

“Me encargo del edificio y de entrenar a los nuevos empleados”, dice este dreamer, quien este año cumple diez años de haberse amparado con DACA.

“Me ha beneficiado muchísimo. Encontré un mejor trabajo. Antes me dedicaba a la construcción y lavaba carros. Gracias a Dios a partir de DACA, he ido ascendiendo en mi trabajo y estoy tratando de agarrar otra promoción para seguir creciendo en la compañía”.

Javier, quien prefiere no revelar su nombre completo ni su edad, dice que está casado, pero no tiene hijos.

“Tengo miedo de ser padre porque si me quitan DACA, no sabemos a dónde vamos a ir. Nací en el estado de México. Me trajeron aquí cuando tenía tres o cuatro años. Mi mamá también vive aquí, y aunque tengo familiares en México, no los conozco. He vivido toda mi vida en este país, y nunca he regresado a México”, dice.

Agrega que no tendría a dónde llegar en México.

“Me he puesto de nervios tan pronto ganó Trump porque tiene todo a su favor con el Partido Republicano controlando el Senado y la Cámara de Representantes. Estoy preocupado no solo por mí y porque siempre ha querido eliminar DACA sino por otros familiares y mi mamá que es indocumentada”.

Revela que DACA le ha permitido tener un ingreso para sostener a su familia y ayudar a su madre y sus hermanos pequeños.

“Tengo miedo de que me lo quiten ahora. Por eso me decidí a renovar lo más pronto posible”.

Enfatiza que los beneficiarios de DACA no están haciendo cosas malas en Estados Unidos.

“Para tener este programa, debemos seguir las reglas, no meternos en problemas. Cada cuatro años revisan nuestras huellas dactilares para ver si no tenemos antecedentes criminales”.

Y además dice que como DACAs contribuyen a la economía del país.

“Con nuestro trabajo, tenemos dinero para proveer a nuestras familias y ayudamos al gobierno”.

Aún cuando Javier está bastante preocupado por el futuro de DACA, dice que tiene fe y esperanza de que se mantenga este programa, y de que organizaciones como CHIRLA sigan abogando por ellos.

Campaña de renovación

CHIRLA lanzó una campaña que anima a los beneficiarios de DACA a que apliquen por la renovación lo más pronto posible.

“No sabemos cuál es el futuro de DACA. Por eso, los estamos animando a que renueven sus permisos de trabajo de inmediato para que tengan dos años de protección y permiso de trabajo”, dice la abogada de CHIRLA, Karla Aguayo.

Explica que usualmente el USCIS (el Servicio de Migración y Ciudadanía) recomienda a los beneficiarios de DACA, solicitar la renovación alrededor de 150 días antes del vencimiento del permiso de trabajo, es decir, como cinco meses antes.

“Aún cuando todavía no estén a150 días antes del vencimiento, estamos aconsejando que renueven de una vez. El miedo es que la Corte Suprema, vaya a tomar una decisión que elimine el programa de DACA, y que ya nadie pueda renovar”.

Dice que si renuevan ahora, van a tener un año extra de protección, pero si se esperan para aplicar tres meses antes de la renovación, si hay una demora en procesar, se les puede cancelar el DACA, por lo que es mejor hacerlo cuanto antes.

“Actualmente el costo de renovación de DACA es de $605 por correo, y de $555 si lo hacen por medio de la web de USCIS. Hay quienes prefieren hacerlo por correo, porque les mandan un recibo de que se está procesando”.

Expone que en la actualidad, el tiempo de espera del procesamiento de DACA lleva tres meses.

“Estamos aconsejando también que quienes puedan aplicar para la ciudadanía, lo hagan lo más pronto posible porque la experiencia en el primer periodo de Trump es que los tiempos de procesamiento se alargaron mucho”.

Destaca que en CHIRLA ofrecen ayuda gratuita para el llenado de la solicitud de renovación de DACA y la ciudadanía, aunque ya se les terminaron los fondos para pagar el costo que cobra migración.

“Lo más recomendable para recibir la ayuda de CHIRLA con la solicitud es que llamen antes de ir a la línea de información y asistencia al migrante 888-624-4752”, dice.

El National Immigration Forum estima que en la actualidad hay 535,000 dreamers protegidos con DACA, pero llegaron a ser hasta 800,000 los registrados en 2012 cuando se estableció el programa.

“La población de DACA disminuye cada año, debido a que hay varios dreamers que han podido arreglar su estatus. A los que hay están bajo DACA, les pedimos que aprovechen los procesamientos cortos de la actual administración para que renueven sus permisos de trabajo”.

El futuro en las cortes

El 5 de septiembre de 2017, la administración Trump puso fin a DACA, y debido a que la decisión fue apelada en las cortes, los DACA han continuado renovando sus permisos de trabajo cada dos años y están protegidos de la deportación. La decisión no obstante eliminó la posibilidad de nuevas aplicaciones.

Tras varios años de litigio, en septiembre de 2023, la Corte Federal de Distrito del sur de Texas falló en contra de DACA, determinando que el programa era ilegal, pero su futuro sigue dirimiéndose en las cortes.

Se cree que eventualmente, el caso será resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Recomendaciones

Algunas otras recomendaciones para los dreamers e inmigrantes indocumentados, dados por ellos mismos, es que se unan y participen activamente en alguna organización local comunitaria de defensa de los inmigrantes, derechos civiles o derechos humanos.

Incluso aconsejan unirse a alguna iglesia que sea amigable con los inmigrantes indocumentados.

Asimismo recomiendan consultar a un abogado de migración para ver si tienen alguna opción que les permita hacer un ajuste de estatus migratorio.

Otra dreamer más optimista que prefirió omitir su nombre, aconsejó seguir preparándose, aprendiendo nuevas habilidades y adquiriendo mayor educación.

“Si eres valioso a la sociedad, te va ir bien aquí o donde quiera que vayas”. Al mismo tiempo, no faltó quien aconsejó que ademas de organizarse, hay que dejar el miedo al lado, porque no se puede vivir con temor.

Un DACA más, dijo de manera anónima, que no se irá de Estados Unidos, sin dar la pelea.