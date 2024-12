Malignaggi dice que Benavídez debería pensar en Morrell y no en Ramírez

Paulie Malignaggi, comentarista y excampeón de boxeo, expresó que David Benavídez debería estar concentrado en su pelea contra el peligroso David Morrell Jr. y no pensando en un duelo con Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez.

En comentarios a Top Stories de BoxingScene, Malignaggi opinó que entiende la frustración de Benavídez por no conseguir peleas por títulos, pero cree que en estos momentos Morrell Jr. tiene que ser su prioridad.

“Benavídez es un peso supermediano muy grande. El ascenso a peso semicompleto era algo esperado, especialmente porque no pudo conseguir una oportunidad por el título, por lo que se sintió como una formación natural y un movimiento natural. Pero es un tipo grande, y al ser tan grande, es posible que incluso lo veamos pensando en la división de peso crucero. Pero esta es la razón por la que no me gusta esta discusión en este momento. Tienes a David Morrell frente a ti, y eso no es una victoria garantizada”, dijo.

David Morrell Jr. está seguro de que vencerá a David Benavídez. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Morrell es un muy buen oponente; muy buen peleador. Tal vez este comentario se hizo al responder una pregunta que lo hizo mirar hacia el futuro. (…) Entiendo la frustración. No puedes conseguir peleas por el título en 168 libras cuando has sido el peleador obligatorio. En 175 libras, Beterbiev y Bivol podrían terminar teniendo una revancha, tal vez incluso una posible trilogía, por lo que tú también terminas fuera de la pelea. Lo entiendo, no es justo. Entiendo lo que está pasando, pero creo que ahora es el momento de pensar en David Morrell. David Morrell no es un regalo”, agregó.

David Benavídez se ganó el puesto de retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al conquistar el título interino de las 175 libras y este 1 de febrero se enfrentará a David Morrell en el T-Mobile Arena de Las Vegas para defender su posición, pero el mexoamericano parece más interesado en el Zurdo Ramírez que en su duelo con el cubano.

De acuerdo con su padre José Benavídez Sr., el Bandera Roja buscará subir al peso crucero para enfrentarse a su compatriota mexicano si después de la pelea con Morrell no le dan la oportunidad contra el ganador de la revancha entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol por el campeonato indiscutido.

Según Paulie Malignaggi, si Benavídez sube al peso crucero en estos momentos posiblemente esté “arriesgándose a ser derrotado” por algunos de los grandes peleadores y campeones de la categoría.

Zurdo Ramírez ganó un nuevo cinturón el peso crucero y David Benavídez ha mostrado interés en enfrnetarlo. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

En cambio, el Zurdo Ramírez viene de hacer historia en el boxeo para su país al convertirse en el primer campeón unificado mexicano en peso crucero y también quiere ser indiscutible en la división. Por los momentos, el monarca de las 200 libras deberá enfrentar a Yuniel Dorticos -retador oficial por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)- y luego tiene planeado pelear con Jai Opetaia para conseguir el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

David Benavídez, de 27 años, se convirtió en monarca interino de peso semicompleto del CMB al vencer a Oleksandr Gvozdyk en su debut la categoría y ahora peleará contra Morrell. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

