Mujer de Hawaii bajo sospecha por perder su vuelo en Los Ángeles, según la policía

La mujer de Hawaii reportada como desaparecida en Los Ángeles perdió a propósito su vuelo de conexión a Nueva York, dijeron las autoridades.

Hannah Kobayashi, originaria de Maui, fue vista por última vez el 11 de noviembre unos días después de que debía un vuelo con destino a Nueva York desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

Durante una reunión de la Junta de Comisionados de Policía de Los Ángeles del 26 de noviembre, el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Jim McDonnell, dijo que la policía determinó que el 8 de noviembre Hannah perdió intencionalmente su vuelo.

“El viernes 8 de noviembre, Hannah Kobayashi, de 23 años, perdió su vuelo de conexión de LAX a Nueva York, lo que la investigación determinó que fue intencional“, expresó.

McDonnell mencionó que la unidad de personas desaparecidas del LAPD tomó la responsabilidad de la investigación desde el 15 de noviembre.

“Los detectives han estado revisando diligentemente los videos de vigilancia y empleando varias técnicas de investigación para localizar a Hannah, mientras que su familia continuó con sus esfuerzos de búsqueda personal”, agregó el jefe del LAPD.

McDonnell reiteró que el departamento de policía a su cargo sigue plenamente comprometido con la localización de Hannah.

Después de las declaraciones del jefe del LAPD, la familia de Hannah Kobayashi publicó una declaración en la que refutó las afirmaciones de las autoridades.

Sydni Kobayashi dijo que no parecía que su hermana Hannah haya perdido su vuelo de forma intencional, alegó que su familia no sabía de los supuestos hallazgos que se presentaron en la reunión de la Comisión de Policía y de los que tuvieron conocimiento después de ver videos de la junta.

“Estos supuestos hallazgos todavía no han sido transmitidos a mi madre y a mí directamente por el Jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles o cualquier detective involucrado en el caso de Hannah”, dijo Sydni Kobayashi.

Además, la hermana de Hannah dijo que eran incorrectos algunos de los detalles que compartió McDonnell sobre el caso.

“Algunos datos específicos contenidos en ese informe eran inexactos, como la edad de Hanna. Hannah tiene 30 años, no 23. Además, la desaparición de Hanna fue denunciada ente las fuerzas del orden el 11 de noviembre, no el 13 de noviembre, como declaró el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles”, dijeron en un comunicado.

“La falta de comunicación en torno a algunos detalles importantes nos ha hecho sentir excluidos de acontecimientos potencialmente cruciales. Sin embargo, seguimos teniendo esperanza y optimismo de que el Departamento de Policía de Los Ángeles está haciendo todo lo posible para ayudarnos a localizar a Hannah”, agregaron

A Hannah Kobayashi se le vio por última vez el 11 de noviembre, cuando estaba platicando con un agente de American Airlines, pero la familia dijo que la mujer no tomó ningún vuelo.

La inquietud de la familia aumentó después de recibir mensajes “extraños” desde su teléfono celular que no parecían nada a los que enviaba Hannah.

Los familiares dijeron que obtuvieron un video de vigilancia que mostraba a Hannah en la estación de metro Pico, cerca del estadio Crypto.com Arena. No estaba claro cuándo se tomó esa grabación, pero la familia indicó que era evidente que Hannah no parecía estar en buenas condiciones y que no estaba sola.

Hannah Kobayashi fue reportada como desaparecida por su familia el 12 de noviembre.

El padre de Hannah, Ryan Kobayashi, de 58 años y quien viajó a Los Ángeles para buscar a su hija, fue encontrado muerto después de aparentemente saltar desde un estacionamiento cerca de LAX, por múltiples lesiones traumáticas por fuerza contundente.

“Hannah sigue desaparecida y se cree que corre peligro inminente. Es fundamental que todos permanezcamos alertas para intentar localizarla”, pidió la familia en un comunicado.

Hanna fue descrita como una mujer de 5 pies 10 pulgadas de estatura y un peso aproximado de 140 libras, con cabello castaño y ojos color avellana. La mujer tiene pecas en el rostro y un tatuaje de un cuchillo en el antebrazo, dijo el LAPD.

Si alguna persona tiene información sobre el paradero de Hannah Kobayashi, puede comunicarse con el Departamento de Policía de Los Ángeles al 1-877-527-3247.

