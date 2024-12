Artur Beterbiev cree que Jake Paul no lo quiere enfrentar

Artur Beterbiev, campeón indiscutido de peso semicompleto, cree que Jake Paul no quiere pelear con él porque no respondió con claridad el desafío que le hizo después de vencer a Mike Tyson.

En una entrevista con Seconds Out, Beterbiev indicó que ya no está tan interesado en enfrentarlo, pero si Paul acepta está dispuesto a enseñarle un “poquito de boxeo real” porque para él no es buen peleador.

“Mis boxeadores favoritos de todos los tiempos son Muhammad Ali y Mike Tyson. Jake Paul le ganó a Mike Tyson, uno de mis boxeadores favoritos. Y mi primera reacción, fue hacer pagar (a Jake Paul) por eso, pero después de unos días, ya estoy bien. Ya no quiero pelear con él”, dijo.

Jake Paul ha sido retado por diferentes boxeadores después de su pelea con Tyson. Crédito: Julio Cortez | AP

“Si él quiere, si peleamos, pero creo que él no quiere pelear conmigo. Creo que si me subiera al ring con él, le enseñaría un poquito de boxeo real. Tiene buenas habilidades para el boxeo, pero no es tan bueno”, agregó.

Artur Beterbiev expresó su genuino interés de enfrentar a Jake Paul y le dejó claro que está abierto a cualquier sugerencia. La sensación de pena que muchos sintieron al ver el duelo fue motivo de críticas para el youtuber porque exhibió a un Tyson envejecido después de 19 años de haberse retirado.

En el duelo de Paul contra la leyenda del boxeo quedó claro que los años no pasan en vano. Tyson empezó muy bien el combate, pero poco a poco se fue apagando y el youtuber tomó el control. Al final, ‘El Gallo’ se llevó el triunfo por decisión unánime.

Si el boxeador convertido en youtuber acepta el reto de Artur Beterbiev, se enfrentará a uno de los peleadores invictos más dominantes y con gran poder de nocaut de la actualidad, pero el ruso primero deberá hacer la revancha con Dmitry Bivol el 22 de febrero para después pensar en otros desafíos.

Artur Beterbiev y Dmitry Bivol ajustarán cuentas nuevamente. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Artur Beterbiev, de 39 años, se convirtió en campeón indiscutido de peso semicompleto y se mantiene invicto en el deporte. El ruso no ha perdido y tiene una impresionante marca de 21 victorias con 20 nocauts.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cuatro resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber tiene récord de 11 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Sigue leyendo:

· Jake Paul planea desafiar a Canelo tras pelea con Mike Tyson

· Conoce las reglas especiales para la pelea de Mike Tyson y Jake Paul

· Jake Paul admite estar asustado por la apariencia de Mike Tyson