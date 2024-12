Juan Osorio revela detalles de su compromiso con Eva Daniela

A solo unas semanas de haberse comprometido con la actriz Eva Daniela, el productor mexicano Juan Osorio ha decidido hablar como nunca antes sobre su relación y destapar algunos detalles sobre el momento especial que vivieron en el Cerro del Tepeyac, sitio que quedó marcado como el inicio de su nueva etapa como pareja.

En una entrevista reciente con People en Español, el creador de historias como “Mi corazón es tuyo” y “Sueño de amor” afirmó que atesora la experiencia como una de las más importantes de su existencia, pues finalmente conoció al amor de su vida.

“Soy un hombre de una edad donde ha tenido una vida [que] hoy tengo que actuar con cierta sensibilidad, madurez, y sobre todo con una niña tan hermosa como es Dani, no la puedo lastimar, decepcionar. No tengo ningún derecho”, declaró a la revista. “Con todo lo que viví con mis experiencias pasadas, quiero decir que no quiero cometer errores, quiero decir que por primera vez estoy conociendo el amor“, añadió.

Al ser cuestionados sobre sobre los detalles de la pedida de mano, Eva Daniela explicó que esta tuvo lugar en el sitio donde comenzó su historia de amor: “Nuestra historia comenzó ahí en la Basílica. Hubo una llamada que me hizo Juan cuando recién comenzó y yo estaba en la Basílica. Y cuatro años después justo ahí me dio el anillo”, señaló.

“Fue una emoción muy especial. Imagínate entrar a la Basílica cuando no hay nadie“, indicó la joven. “Cuando Juan me estaba entregando el anillo vi a mi mamá llorando. Después Juan me dijo unas palabras hermosas que me llevó en mi corazón para toda la vida: ‘Dani ¿te quieres casar conmigo?’. Yo le dije que ‘sí’. Le di un beso, lo abracé“, continuó emocionada.

Eva Daniela concluyó diciendo: “Pensaba que ese día iba a llorar muchísimo pero fue un día tan bonito, de una energía que hasta la fecha la tengo en mi corazón, que me llenó de alegría y de emoción. Siento que esa bendición la traigo siempre con mi anillo“.

Por su parte, Juan Osorio no dudó en deshacerse en halagos hacia su pareja, argumentando que su vida cambió desde que la conoció: “Me ha ayudado a valorar todo lo que me rodea, empezando por la salud y la calidad de vida. Me enseñó a valorar y darle su lugar a cada personas: a mis hijos, qué lugar deben tener en mi vida (…) Daniela me ha cambiado el carácter, antes yo era más agrio, más hermético. Ella ha detonado esa chispa, me ha ayudado a tener esa claridad de cómo debo seguirme conduciendo si quiero tener calidad de vida y durarle muchos años”, sentenció.