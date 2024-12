Julio Urías podría volver a lanzar en el béisbol de México

El panorama parece comenzar a aclararse para Julio Urías quien podría finalmente regresar al béisbol en México después de más de un año sin poder jugar a consecuencia del episodio de violencia doméstica que le costó quedarse fuera de Los Angeles Dodgers y de las Grandes Ligas.

Y es que recientemente surgieron los rumores sobre la posibilidad de que el lanzador zurdo mexicano de 28 años podría incorporarse a un equipo que hace vida en la Liga Mexicana del Pacifico. Se trataría de los Tomateros de Culiacán.

Se comenzó a hablar de esta opción después de que el abogado de Julio Urías, Edgardo Quintanilla, revelara que el pitcher podría jugar en cualquier equipo fuera del territorio de Estados Unidos si recibiera un permiso especial de las autoridades norteamericanas.

El mexicano Julio Urías durante un partido con Los Angeles Dodgers ante los Cincinnati Reds correspondiente a la temporada 2021 de las Grandes Ligas. Crédito: Mark J. Terrill | AP

“Podría trabajar sin problemas fuera de Estados Unidos si ha tenido una buena conducta este año y si solicita el permiso a un juez de dicha ciudad”, comentó el abogado en declaraciones recogidas por el diario Marca en su versión mexicana.

Hay que recordar que Julio Urías se encuentra en medio de una sentencia de 36 meses en libertad condicional no vigilada, un mes de trabajo comunitario y un curso semanal a lo largo de un año sobre violencia machista después de la acusación en su contra por violencia doméstica.

El entonces jugador de Los Angeles Dodgers agredió a su pareja durante un partido de fútbol de la MLS en el mes de septiembre de 2023 y dicha agresión quedó registrada en un video en el que se ve al lanzador mexicano forcejeando con su esposa a quien le terminó lanzando un golpe.

Los Angeles Dodgers optaron por no renovar el contrato del lanzador mexicano Julio Urías quien se había convertido en una pieza importante en la rotación de la novena angelina. Crédito: Marcio José Sánchez | AP

Inmediatamente los Dodgers pusieron al jugador bajo licencia administrativa en ese mismo mes de septiembre desde el que no participa en ningún juego. Esta situación le costó al mexicano su carrera en las Grandes Ligas después de finalizar su contrato esa misma temporada con la novena angelina.

De esta manera Julio Urías no ha podido lanzar desde entonces y se ha hablado de la intención del beisbolista de intentar retomar su carrera lo que hasta el momento no ha sido posible. Ha querido volver a la MLB aunque sin suerte, también se ha hablado de una liga veraniega aunque no se ha concretado.

La debacle de Julio Urías llegó en un gran momento en el que aspiraba a renovar su contrato con los Dodgers, pero la situación cambió drásticamente después de la situación en la que se vio envuelta el lanzador que ahora lucha por volver a retomar su carrera.

