La angustiante labor de madres buscadoras que han hallado más de 50 cuerpos en 5 años

El dolor más grande que puede sufrir una madre es perder a un hijo; pero que éste desaparezca es una desesperación aún mayor. No saber si está vivo o muerto, si está sufriendo, qué fue de él. Las madres buscadoras viven diariamente un calvario buscando consuelo y ayudando a otras madres a encontrarlo. Zeta Tijuana narra las incansables labores de las madres buscadoras en Tecate, un municipio ubicado en el estado de Baja California.

Mónica Gabriela Mariscal Rodríguez es fundadora y presidenta del Colectivo Madres hasta Encontrarte Tecate desde 2019, año en que su hijo desapareció en el tramo de la carretera Tecate-Ensenada, a la altura del poblado Cerro Azul.

En cinco años ha encontrado más de 50 cuerpos, y no para de luchar, pues su hijo “está ahí afuera y voy a regresarlo a casa; hasta encontrarlo, sé que voy a encontrarlo”.

El colectivo ha localizado cadáveres en ríos, cerros, predios, pozos de agua y presas en Tecate, “de Norte a Sur y de Este a Oeste”, desenterrando osamentas y cuerpos, que muchas veces están decapitados, mutilados o calcinados.

“Hemos encontrado restos incompletos, cuerpos carcomidos por animales que los desentierran y se alimentan por días de ellos, algunos otros en avanzado estado de descomposición que aún tiene consigo piel suficiente para identificar tatuajes o prendas que los familiares reconocen, un sinfín de cosas que uno no se imagina hemos tenido que ver y hacer para recuperarlos”, dice una de las madres integrantes del colectivo de búsqueda.

Más allá de encontrar cuerpos

Otra integrante narra que le ha tocado ayudar a la forense a desvestir los cuerpos y levantar osamentas; “Estoy buscando a mi hijo, no sé qué fue lo que pasó con él, no he tenido ninguna respuesta. Levantamos el acta y lamentablemente cuando va uno a preguntar lo único que tenemos en el expediente es la fotografía que entregamos y el acta levantada”, explica.

El crimen organizado ha encontrado en Cerro Azul un lugar estratégicamente ubicado, pues permite que los “halcones” puedan darse cuenta de la movilización de las autoridades, además de que conecta con varios poblados, la Presa las Auras y la carretera Tecate-Mexicali, donde se han encontrado varios cuerpos.

“Tenemos datos de que dentro de un rancho en Cerro Azul y dentro de unos predios privados hay fosas en las que fueron colocadas decenas de cuerpos, incluso uno de los ranchos criaba puercos a los que fueron arrojados cuerpos desmembrados para evitar que fueran localizados, tenemos identificados varios puntos a los que no hemos podido acceder por temas de burocracia y por falta de sustento, a veces la palabra de un sicario que busca limpiar su conciencia no es suficiente para el gobierno”, expresó uno de los buscadores integrantes del colectivo.

Otros integrantes informaron que lograron “obtener el dato de más de diez puntos en el municipio de Tecate en los que fueron ocultados más de una veintena de cuerpos luego de ser asesinados por integrantes del crimen organizado, y estamos haciendo las gestiones necesarias para acceder a ellos, no puedo ser especifica con los lugares, debido a que no queremos alertan al crimen organizado y mucho menos que los cuerpos sean removidos”.

Búsqueda en ríos

Son áreas de difícil acceso que requieren del apoyo de expertos en buceo, así como el conocimiento del área y equipo especial para, en caso de que la búsqueda de positivo, los cuerpos puedan ser sustraídos.

En el Río Tecate se han localizado al menos siete cuerpos semienterrados, cuatro de ellos lograron identificarse pues contaban con la ropa y el calzado que portaban las víctimas al momento de ser asesinadas.

En Tecate han sido localizadas fosas clandestinas en delegaciones como Cerro Azul, El Hongo, Valle de las Palmas y La Rumorosa, mientras que zonas como Rancho Viejo, Testerazo y Carmen Serdán aún no son visitadas.

Uno de los mandos policiacos del municipio expresó: “Como autoridad no ingresamos a zonas como El Hongo, Jacumé y algunas de La Rumorosa, son zonas gobernadas por el crimen organizado, no contamos con los elementos ni con el armamento para hacerles frente, es un secreto a voces que son ellos quienes mantienen el control en la zona, no arriesgamos a los elementos ni tampoco a los integrantes del colectivo”.

Esto agrava la situación de impunidad, pero a pesar de los obstáculos, el colectivo no se rinde, no para.

Al contar con un punto de búsqueda específico, las autoridades se vean obligadas a brindar el acompañamiento, como ocurrió el jueves 8 de septiembre de 2022, cuando después de una llamada anónima, integrantes de Madres hasta Encontrarte en Tecate se trasladaron hasta la zona rural del Ejido Felipe Ángeles, donde hallaron tres fosas clandestinas con siete cadáveres, algunos sólo como restos óseos.

Cuatro cuerpos en avanzado estado de descomposición, todos al parecer del sexo masculino fueron localizados en la primera fosa; mientras que en la segunda se encontraron dos cuerpos, y en la tercera, uno más, de acuerdo con lo infirmado a Zeta por Mónica Madrigal.

El colectivo de búsqueda en Tecate contabiliza más de cien fichas con datos de personas desaparecidas. 67 han sido reportadas como desaparecidas y más de 20 localizados sin vida tan sólo en 2024, por lo que mantiene la esperanza de, si logran dar con el paradero de los nuevos puntos proporcionados por algún exintegrante del crimen organizado, puedan identificar un importante número de desaparecidos.

