Nathan Hochman es juramentado como fiscal del condado de Los Ángeles

El condado de Los Ángeles tiene oficialmente un nuevo Fiscal de Distrito ahora que Nathan Hochman reemplazó a George Gascón con el 60% de los sufragios, y, durante su juramento afirmó que los miembros de pandillas “ya no obtendrán un pase gratuito en agravantes (enhancements) cuando cometan crímenes violentos”.

“Eliminaremos las políticas generales extremas que impedían a los fiscales acudir con familias de víctimas que habían perdido a un hijo, una hija o un pariente cuando el asesino se encontraba ante una junta de libertad condicional que buscaba que saliera de prisión antes de tiempo”, dijo Hochman.

“Esas políticas fueron desalmadas y quedan eliminadas a partir de hoy [ayer]”.

Fue el exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, quien tomó juramento al fiscal número 44 de la historia en el condado, durante una ceremonia frente al Palacio de Justicia de la ciudad, donde también estuvo presente Vivienne Vella, la esposa de Hochman.

El edificio fue literalmente blindado con policías, alguaciles y agentes de seguridad privada; las calles aledañas al 211 de Temple Street fueron cerradas al tráfico vehicular.

“Los fiscales de distrito deben tener sólo dos cosas como estrella polar: los hechos y la ley”, dijo el fiscal Hochman a la multitud que lo aclamó, al tiempo que subrayó su rechazo “por las políticas extremas generales en ambos lados del péndulo: políticas de excarcelación que predeterminan que ciertos delitos y algunos criminales no fuerán procesados ​​y políticas de encarcelamiento masivo que tampoco están ancladas en los hechos y la ley”.

Tanto Schwarzenegger como Hochman, enfatizaron la importancia de la seguridad pública y la justicia durante el evento.

Integrantes de Black Lives Matter y el Centro CSO de Boyle Heights protestan durante la ceemonia. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Schwarzenegger destacó los problemas de delincuencia de la ciudad, mientras que Hochman describió su visión de un sistema de justicia penal equilibrado, rechazando políticas extremas y abogando por evaluaciones individualizadas de los casos.

Advertencia a los niños y jóvenes estudiantes

Hochman, de 61 años y de ascendencia judía, enfatizó la participación comunitaria, grupos de trabajo sobre temas clave como las personas sin hogar y el fentanilo.

“Vamos a promulgar lo que yo llamo una agenda de antes, durante y después, porque básicamente hay dos conductos principales para la actividad criminal”, agregó el nuevo fiscal. “Están los niños y luego los prisioneros que salen de prisión”.

Explicó que, antes de que la oficina del fiscal de distrito trabaje con las fuerzas del orden e incluso con exprisioneros para ingresar a las escuelas, “tenemos que informar a los niños de quinto grado, escuela intermedia y secundaria, sobre las consecuencias de las malas decisiones. Porque si podemos cambiar eso y comenzar a eliminar o reducir la cantidad de jóvenes que toman esas malas decisiones haciéndoles saber cómo son, ahorraremos una gran cantidad de actividad criminal y muchas víctimas en el futuro”.

También destacó la importancia de la disuasión y la rehabilitación para reducir las tasas de reincidencia, con el objetivo de lograr un condado de Los Ángeles más seguro.

El nuevo fiscal reemplaza en el mando a George Gascón, quien implementó políticas progresistas más humanas en la aplicación de la justicia penal, luego de que ya se hablaba de un encarcelamiento excesivo en previas administraciones.

La presencia policial durante la ceremonia de juramentación fue muy evidente. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

No obstante, Gascón fue blanco de ataque constante y se lo responsabilizó por la ola de robos masivos que ocurrieron en Los Ángeles, a pesar de que ese fenómeno sucedió en diversas partes de la nación, incluyendo en estados conservadores.

“Por lo menos debería cambiar esa ley donde los robos menores de $950 dólares no se castigan”, opinó Margarita Torres, propietaria de una tienda de pelucas.

“Desde 2020 me robaron siete veces y nadie fue sujeto de ningún cargo”, dijo Torres. “Yo no pienso que una persona como George Gascón haya tenido la culpa, sino la policía que no sale a vigilar a las calles”.

‘No al encarcelamiento masivo’

Hochman aseguró que eliminará las políticas generales que prohibían a los fiscales presentar cargos basados ​​en hechos y leyes, y traería de nuevo los “enhancements”, es decir, los agravantes de un delito, particularmente en los casos de pandillas.

En este sentido, el alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna le dijo a Hochman en su discurso que, en conversaciones que ha tenido con las comunidades, la gente no quiere un “encarcelamiento masivo”.

“Tu trabajo no será fácil”, advirtió Luna al nuevo fiscal. “Los residentes del condado de Los Ángeles esperan y merecen mucho de nuestras organizaciones. Ellos esperan que nos asociemos entre nosotros y con nuestras comunidades para priorizar la seguridad pública”.

Luna destacó que, en la elección de noviembre, los angelinos votaron “decisivamente a favor de una mayor rendición de cuentas”, al elegir a Nathan Hochman.

“Quieren que los agentes del orden apoyen a los hombres y mujeres que sacrifican y arriesgan tanto para mantener seguro a todo nuestro condado”, añadió. “[Pero] muchos de nuestros residentes nos han dicho claramente que no quieren un encarcelamiento masivo, pero sí quieren a alguien que defienda a cada persona que se convierte en víctima en nuestro condado”.

Los hermanos Menéndez

Hochman indicó que formará grupos de trabajo para abordar cuestiones como la falta de vivienda, el envenenamiento por fentanilo, la trata de personas, los delitos de odio, el crimen organizado en el comercio minorista y los robos residenciales.

Explicó que creará comités asesores para brindar a la comunidad una línea de comunicación directa con la Fiscalía, y que implementaría una agenda de “antes, durante y después” para disuadir el crimen y reducir la reincidencia, incluyendo trabajar con las fuerzas del orden y exprisioneros para educar a los jóvenes, apoyar a las víctimas y brindar habilidades laborales y capacitación a los prisioneros una vez liberados.

El nuevo fiscal asume el cargo en medio de la concesión de indulto y/o una nueva sentencia para los hermanos Lyle y Erik Menéndez, quienes asesinaron a sus padres, José y Mary Louise “Kitty” Menéndez, en su mansión de Beverly Hills, en 1989.

Tras el éxito de la serie “Monsters” de Netflix, en ella se conoció que los hermanos fueron abusados sexualmente por su propio padre. La audiencia del caso de los hermanos se pospuso hasta el 30 y 31 de enero de 2025.

‘Experimento social’

Traci Park, concejal por el distrito 11 de Los Ángeles, felicitó a su “amigo”, Nathan Hochman y le dio la bienvenida en un día “donde todos compartimos una nueva sensación de alivio y esperanza”.

Toda vez que George Gascón se ha ido, Park criticó que “durante demasiado tiempo vimos a Los Ángeles hundirse en el caos y la anarquía, robos a viviendas, robos en tiendas minoristas, atracos y vandalismo por todas partes, talleres ilegales de desguace de bicicletas, aceras y callejones obstruidos, ladrones que destrozaron nuestra infraestructura y robos a trenes con personas que obtuvieron millones de dólares en bienes”.

Park enumeró, además, a “los traficantes de drogas que arrojan veneno mortal en nuestras calles a plena luz del día, enfermando y manteniendo a la gente enferma y adicta, y viviendo en nuestras calles. La policía arrestaba a los mismos delincuentes una y otra vez, sólo para verlos nuevamente en las calles libres para reincidir cuando querían”.

Dijo que por años, los políticos intentaron decirle a la población “que los delincuentes mágicamente dejarían de cometer delitos si los liberábamos y les pedíamos que se portaran bien”.

“Nos dijeron que legalizar las drogas duras eliminaría las consecuencias del crimen y haría que nuestro vecindario fuera más seguro”, añadió. “Nuestras familias, negocios, vecindarios, todos fuimos sujetos de prueba en una sociedad blanda con el crimen. Los criminales son las víctimas. La policía es el enemigo. Falló el experimento social”.

‘Es un mentiroso’

Melina Abdullah, cofundadora del capítulo Los Ángeles del movimiento Black Lives Matter (BLM) considera que Nathan Hochman, el recién juramentado fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, ha llegado al poder “ a base de mentirle a la gente” y se opone a la revocación de reformas progresistas como poner fin a la pena de muerte y la responsabilidad policial.

Abdullah, académica en Cal State Los Angeles dijo a La Opinión que le preocupa que el nuevo fiscal no procese a los policías de Long Beach, que asesinaron a balazos a Brandon Boyd frente a una iglesia comunitaria. Boyd que enfrentaba una crisis de salud mental, murió el 19 de noviembre.

“Es un mentiroso. Hochman comenzó su campaña basándose en mentiras, infundiendo

miedo, intentando que la gente tuviera miedo de cosas que en realidad no están

sucediendo”, dijo la activista.

“En realidad, hay una reducción, una reducción de dos dígitos en los delitos violentos,

no un aumento. De modo que las políticas de George Gascón fueron efectivas para

hacer que las comunidades fueran más seguras, no para generar más delitos”, agregó.

“Así que debería darnos miedo que Hoffman venga y tenga la intención de revertir las

políticas muy efectivas que realmente ayudan a construir comunidades más seguras, como poner fin a la pena de muerte y la responsabilidad policial”, dijo.

Abdullah recordó que, bajo la administración de la exfiscal Jackie Lacey, 22 personas recibieron sentencias de pena de muerte: 13 latinos, ocho afroamericanos y un asiático.

“La exfiscal Lacey decidió presentar cargos penales contra un solo oficial; mientras que George Gascón lo hizo a más de 150. Nathan Hochman ha dicho que no sólo se negará a procesar a la policía, no sólo cree en políticas terribles como la inmunidad calificada, sino que quiere lo que quiere Donald Trump. Quiere inmunidad total para la policía”.

De esa manera, añadió, lo que se puede esperar que no sea sólo que no presente

cargos contra los policías que violen los derechos de las personas, sino que hasta que

Hochman abandone todos los casos que se están moviendo en las cortes.

“Así que es realmente repugnante e indignante lo que quiere hacer. Todos deberían

estar en pie de guerra por el enfoque policial de Nathan Hartman y su negativa a

responsabilizar a la policía”,

Durante su toma de protesta como nuevo fiscal de distrito del condado de Los

Ángeles, Nathan Hochman dejó “muy en claro, que la inmensa mayoría de los agentes

del orden están haciendo un trabajo difícil y peligroso extremadamente bien”.

“Esos oficiales merecen mi respeto. Esos oficiales merecen mi adoración y, como fiscal

de distrito, obtendrán mi total colaboración”.

Protesta contra la investidura de Nathan Hochman

En la intersección de las calles Spring y Temple, un grupo de personas se

manifestaron en contra de las políticas de Hochman, considerando que la renovación

de agravantes en los casos de personas ligadas a pandillas “afectaría enormemente a

las comunidades de Chicanos, latinos y afroamericanos”.

“Vamos a pelear contra esas leyes”, declaró Gabriel Quiroz Jr., miembro de la

organización comunitaria CSO de Boyle Heights. “Pienso que traerán leyes racistas

que afectaran a quienes tienen menos dinero que ellos”.

Por su parte, Michael Williams, miembro de Black Lives Matter, consideró que

reincorporar la aplicación de castigos agravantes en los casos criminales por participar en pandillas será muy injusto y riesgos.

“En los tribunales se ha demostrado que la fiscalía de distrito del condado ha colocado falsamente a personas afroamericanas y latinas en bases de datos, lo cual significa que solamente encarcelaran masivamente a afroamericanos y latinos”.

“La otra cosa que sabemos, es que este fiscal ha dicho que no tiene la intención de

procesar a los agentes que matan personas y nuestras comunidades no deberían

aceptar eso…, debemos luchar”, concluyó.