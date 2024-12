Rodrigo Huescas se coronaría con Cruz Azul desde Dinamarca

En toda historia de amor, siempre quedarán recuerdos y dicen que donde hubo pasión siempre quedarán las cenizas, tal como ahora las mostró Rodrigo Huescas, defensa del FC Copenhahgue, tal como ahora con la posibilidad de que el zaguero desde Dinamarca se pueda coronar con la Máquina Celeste.

En efecto, Huescas por el simple hecho de haber jugado en la fecha 1 del torneo Apertura 2024, momento antes de partir rumbo a Dinamarca para enfundarse la camiseta del FC Copenhague, pudo enfrentar con la oncena celeste al Mazatlán.

Por esa razón, en entrevista para la cadena TUDN, desde tierras nórdicas, Huescas no pudo esconder la alegría de saber que Cruz Azul está a un paso de repetir en la gran final contra el América, en otro pasaje más de los juegos definitivos que sostuvo en el torneo anterior con la Máquina Celeste.

“Si estoy, que chingón que soy parte de la décima con ese resultado con Mazatlán (de la fecha uno) es favorable, pero bueno, yo estoy de las líneas para afuera. El trabajo es de todos ellos, que se partieron partido a partido y les deseo lo mejor. Ojalá puedan levantar la décima y yo, como ellos, estaré celebrando desde acá”.

Huescas que no tuvo una salida amigable con el Cruz Azul, no obstante, no pudo esconder su alegría y cariño por conocer las noticias de que el cuadro cementero repitió un gran torneo y que está a un paso de convertir en realidad las ilusiones de mucha gente.

“Toda la temporada estuve al pendiente de mis compañeros y Cruz Azul porque me considero un hincha más de Cruz Azul desde que nací. Mi papá y yo siempre hemos estado a muerte con Cruz azul. Ojalá que podamos ganarle a la América, poder conseguir la décima, pero paso a paso. Primero la ida y luego la vuelta, y si pasamos, a chingarnos al que falte en la final. Pero la décima es nuestra”, aseguró.

Respecto a las formas como salió de Cruz Azul para empezar con su aventura europea en donde se manejaron versiones de posibles demandas, Huescas expuso que: “Yo no sé nada, al final creo eso es tema de clubes, no sé mucho de eso. Estoy bien acá y son temas que no me involucran a mí”, explicó siempre en la entrevista con el chef.

No todo ha sido miel sobre hojuelas en Dinamarca

Rodrigo Huescas está a gusto en Dinamarca, porque sabe que este reto le ha permitido madurar demasiado, sobre todo por las sorpresas que se ha llevado en tierras danesas por el nivel futbolístico de los equipos de esta liga.

“Me sorprendió la liga de acá porque es muy competitiva. La gente puede decir que son dos equipos y que no es competitiva, pero ven y párate acá a ver si no es competitiva. Es muy difícil jugar contra jugadores que son sumamente rápidos y que tienen un físico impresionante.

“Hay jugadores que tienen excesiva calidad y digo es futbol, y donde sea hay competición, pero me encuentro con una liga que es competitiva, exporta muchos jugadores. Venir y pararse, decir que no es competitiva, pues solo lo sabemos los que nos paramos de este lado”.

Rodrigo Huescas no salió bien de Cruz Azul, pero no obstante su corazón está con la Máquina en la semifinal contra América. Crédito: Fernando Llano | AP

Para finalizar, hizo un análisis de las diferencias que se viven entre ambas ligas: “Sé lo complicado que es la Liga MX, porque la Liga MX también tiene equipos sumamente complicados. Está muy pareja en todo eso y acá de este lado también. Todo es competencia y al final son once contra once, que te puedo decir”, concluyó.

