Seguridad Social: pagos de SSDI por $3,822 confirmados en diciembre

Nos acercamos al final del año. Diciembre trae importantes noticias para los beneficiarios de los pagos de Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI). A partir de este 3 de diciembre, aquellos que califican para el pago de SSDI comenzarán a recibir sus beneficios, y se han confirmado tres fechas adicionales de pago durante este mes. Este año, el monto máximo de estos pagos podría llegar hasta los $3,822 dólares para quienes hayan tenido ingresos elevados durante su vida laboral.

Es fundamental entender que no todos los pagos de SSDI se realizarán en los miércoles tradicionales de cada mes. En diciembre, debido a la cercanía con las festividades y el feriado del 25 de diciembre, se han hecho ajustes en las fechas de pago.

Si recibes tu pago de SSDI el 3 de diciembre, aún podrías ser elegible para un pago adicional de SSI el 31 de diciembre.

Si para el final del día no recibiste tu pago, no te presiones, tal vez calificas para los siguientes días de entrega del 11, 18 y 24 de diciembre, dependiendo de la fecha de nacimiento del beneficiario. Si no tienes claro cuándo te toca, aquí las fechas de pago, según tu día de nacimiento:

Si naciste entre el 1 y el 10 de cualquier mes, tu pago de SSDI se realizará el 11 de diciembre .

. Si tu fecha de nacimiento está entre el 11 y el 20, recibirás tu pago el 18 de diciembre .

. Y si naciste entre el 21 y el 31, tu pago se realizará el 24 de diciembre.

Una de las modificaciones más importantes anunciadas por la Administración del Seguro Social (SSA) es el cambio en la fecha del pago correspondiente al tercer miércoles de diciembre. Debido a que el 25 de diciembre es un día feriado federal, este pago se adelantará al martes 24 de diciembre, el último día hábil antes de Navidad. Esta alteración es un detalle relevante para aquellos que esperan su pago en esa fecha.

Es fundamental tener claro en qué grupo te encuentras para asegurarte de que recibes tu pago en la fecha correcta.

También es importante recordar que los pagos del Seguro Social, como los de SSDI, varían según la situación laboral de cada beneficiario. El monto exacto de cada pago depende de varios factores, como los años trabajados, los ingresos obtenidos durante esos años y la edad en la que se solicitó la discapacidad.

Aunque el pago promedio de SSDI es de aproximadamente $1,542 dólares, es posible que algunos beneficiarios reciban una cantidad mayor o menor dependiendo de su historial laboral.

Para aquellos con ingresos altos, el pago de SSDI puede llegar hasta los $3,822 dólares en 2024. Es importante tener en cuenta que este monto máximo es para quienes tuvieron carreras laborales excepcionales con salarios elevados.

También aprovechamos para recordarte que en 2025, con el aumento del costo de vida (COLA) del 2.5%, este pago máximo ascenderá a $4,018 dólares. Este ajuste se reflejará en los pagos de enero, por lo que los pagos de diciembre no incluirán este incremento.

