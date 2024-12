Tribunal ordena a condado de Washington a prestar su aeropuerto para deportaciones

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) puede seguir utilizando un aeropuerto de Seattle para vuelos chárter de deportación, de acuerdo a un tribunal federal de apelaciones en una decisión que rechazó una orden local de 2019 que buscaba contrarrestar las políticas de inmigración del entonces presidente Donald Trump.

Con esta determinación, las autoridades migratorias de Estados Unidos pueden utilizar el aeropuerto Boeing Field, en el estado de Washington, para sus vuelos de deportación y de cara a las amenazas anunciadas por Donald Trump durante campaña sobre redadas masivas contra inmigrantes.

Un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que los regentes del condado de King se excedieron en sus facultades cuando intentaron impedir que el ICE, utilizara el aeropuerto propiedad del condado para realizar deportaciones.

El condado emitió una orden ejecutiva para “garantizar que todos los futuros contratos de arrendamiento, permisos de operación y otras autorizaciones para la actividad comercial en el Aeropuerto Internacional del condado de King contengan una prohibición de proporcionar servicios a empresas dedicadas al negocio de deportar detenidos por inmigración (excepto aeronaves del gobierno federal)”.

La orden llevó a ICE a comenzar a utilizar un aeropuerto en Yakima —un trayecto mucho más largo desde el centro de detención del noroeste de ICE en Tacoma— para los vuelos de deportación.

En ese momento, el gobierno de Trump demandó al condado de King en 2020, argumentando que la orden de Constantine discriminaba al gobierno federal al señalarlo a él y a sus contratistas por un trato desfavorable, y que violaba los términos de un contrato de la época de la Segunda Guerra Mundial que garantiza el derecho del gobierno federal a usar el aeropuerto.

Ahora con este fallo, un portavoz del condado de King dijo que el condado no buscaría más apelaciones y que, aunque no están de acuerdo con la decisión del tribunal, acatarán el fallo, según información citada por The Seattle Times.

