7 productos congelados de Costco que no deberías comprar

Costco es un paraíso para quienes buscan conveniencia, especialmente en su pasillo de productos congelados. Sin embargo, no todos los productos son una buena opción, ya que algunos fallan en sabor, textura o calidad. A continuación te presentamos 7 productos congelados de Costco que, por distintas razones, es mejor evitar en tu próxima compra.

1. Dumplings al vapor Bibigo

Uno de los productos más sobrevalorados en Costco son los dumplings al vapor Bibigo. A pesar de la popularidad de la marca, estos dumplings no cumplen con las expectativas. La textura de la masa se vuelve pegajosa y blandosa cuando se cocinan en el microondas.

Además, el relleno de pollo y vegetales carece de la complejidad y sabor que se espera de los dumplings coreanos auténticos. Si buscas una mejor opción, puedes probar las versiones que se cocinan de manera tradicional o hacerlos desde cero en casa.

2. Camarones mariposa marinados Olivia

Si los dumplings no son lo tuyo, tal vez los camarones mariposa marinados Olivia lo sean, pero también es un producto que deberías evitar. Su intención de emular un camarón a la parrilla se pierde por completo en una capa excesiva de aceite y especias. En lugar de ofrecer un delicioso sabor a mariscos, estos camarones resultan grasos y poco apetitosos.

Si eres fan de los camarones, mejor opta por los camarones crudos Kirkland Signature, que son mucho más frescos y versátiles.

3. Aguacates congelados Nature’s Touch

Otro producto que no cumple con su promesa son los aguacates congelados Nature’s Touch. Al descongelarlos, el aguacate pierde mucho de su sabor y la textura se vuelve menos cremosa. Si bien puede parecer práctico tener aguacates congelados, el resultado no vale la pena.

Es mucho mejor comprar aguacates frescos en la sección de frutas y esperar a que maduren de manera natural. Esto te asegurará un aguacate mucho más sabroso y de mejor textura.

4. Salmón rosa salvaje marinado Morey’s

El salmón rosa salvaje marinado Morey’s también es uno de esos productos que no deberían estar en tu carrito. Este salmón, pensado para ser cocinado en la parrilla, no soporta bien otros métodos de cocción como el horno o el microondas. El exceso de condimentos transforma el sabor del pescado, que termina siendo demasiado picante y poco sabroso.

Si buscas salmón de calidad, es mejor elegir opciones más simples o frescas, que puedan resaltar el sabor natural del pescado.

5. Salmón congelado Kirkland Signature

Aunque el salmón congelado Kirkland Signature parece una opción conveniente, no es la mejor compra. La calidad no se compara con el salmón fresco, ya que su textura es inconsistente y su sabor tiende a ser algo insípido después de la descongelación. Si bien puede ser práctico, no vale la pena en términos de sabor y calidad.

Nos repetimos, pero siempre será mejor elegir el salmón fresco de Costco, que ofrece una experiencia culinaria mucho mejor.

6. Salmón o atún poke Dom

Los poke bowls de salmón o atún Dom también dejan mucho que desear. A pesar de ser una opción lista para comer, su mezcla de condimentos está tan cargada que enmascara completamente el sabor del pescado. Además, su vida útil es corta una vez descongelados, lo que genera presión para consumirlos rápidamente.

7. Fresas cubiertas con chocolate Nature’s Touch

Si buscas un dulce congelado, no mires las fresas cubiertas con chocolate Nature’s Touch. Aunque en apariencia prometen ser un postre delicioso, el chocolate sabe rancio y las fresas pierden su frescura, resultando en un sabor aguado y sin vida.

Si lo que quieres son fresas cubiertas con chocolate, busca otras opciones o mejor, hazlas tú mismo en casa.

