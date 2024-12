Trabajadores con discapacidad podrían ganar más en su salario en EE.UU.

Conseguir un trabajo cuando se tiene una discapacidad, especialmente aquella que es una discapacidad intelectual, como el Síndrome de Down, el autismo, entre otros, es todo un desafío. Por si no lo sabías, muchas de estas perciben menos dinero en su salario. Y no es solo que las empresas les quieran pagar menos y vean en muchas ocasiones su contratación como una labor social, las reglas estadounidenses las permiten. Esto podría cambiar pronto.

El Departamento del Trabajo (DOL) propuso eliminar de manera gradual un programa, creado en la época de la Depresión, que otorga certificados para que algunos empleadores les paguen menos del salario mínimo federal a los trabajadores discapacitados que tengan en su planta laboral.

El salario mínimo federal de $7.25 dólares por hora se estableció en 2009 y desde entonces no ha cambiado. Esto ha generado controversia en todo Estados Unidos, debido a que la inflación ha provocado que cada esta cifra no alcance para mucho, ante la falta de poder adquisitivo. Si bien la mayoría de los empleos perciben más que eso, ya sea por las reglas estatales o la buena voluntad de las empresas, que el gobierno federal no lo amplíe, sigue validando que haya trabajadores mal pagados.

Debido a todo esto, las leyes federales actuales permiten que los empleadores puedan pagar menos de $7.25 dólares por hora, con base en un pensamiento sumamente anticuado y regresivo de que las discapacidades de una persona obstaculizan su productividad.

El Departamento del Trabajo tiene programas que ayudan a las personas con discapacidades a encontrar empleo. Lamentablemente, alrededor de 40,000 de estos trabajadores estadounidenses están laborando por la mitad del salario mínimo o menos. Estamos hablando de que estás personas están ganando incluso menos de los $3.50 dólares por hora.

“Muchos ganan menos de la mitad, algunos ganan apenas unos centavos por dólar”, comentó Taryn Williams, secretaria adjunta de trabajo para empleo de personas con discapacidad, en una conferencia de prensa el martes.

El programa de entrega de certificados se puso en marcha en virtud de la sección 14(c) de la Ley de Normas Laborales Justas de 1938, tenía como objetivo inicial proporcionar trabajo a los veteranos militares heridos. En la actualidad, muchas personas discapacitadas trabajan en lo que se denomina talleres protegidos dirigidos por empleadores certificados que pagan tan solo 25 centavos por hora.

Ante este panorama, el DOL emitió una propuesta de norma que busca detener inmediatamente la emisión de certificados que autorizan a los empleadores a pagar menos que el salario mínimo federal. Asimismo, se les daría un periodo de tres años para los cientos de empleadores que actualmente tienen alguno de estos permisos para que puedan organizar sus salarios de manera gradual y queden totalmente eliminados en ese lapso.

Según datos del gobierno, hasta el 1 de noviembre, más de 37,000 trabajadores en 37 estados recibían salarios inferiores al mínimo de 710 titulares de certificados. Otros 35 empleadores tenían pendientes las renovaciones de sus certificados.

Esta propuesta debe pasar por un periodo de comentarios públicos que finalizan el 17 de enero de 2025 para que pueda entrar en vigor. Sin embargo, con el cambio de administración, el gobierno del próximo presidente Donald Trump, podría revisar el proyecto y emitir una norma final, o incluso retirarla por completo.

Aun cuando la propuesta de DOL no se apruebe, una docena de estados y el Distrito de Columbia ya han prohibido el programa en su jurisdicción. Eso significa que dentro de estos estados las personas con discapacidad no deberían ganar menos que el salario mínimo. La legislatura de Illinois aprobó recientemente una ley para poner fin al salario inferior al mínimo para los trabajadores discapacitados para 2029. California, Nevada y Virginia también están eliminando gradualmente el programa.

También te puede interesar: