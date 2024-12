Asesinan a la influencer fitness Fedra Gaxiola afuera de un gimnasio en Tijuana

La influencer Fedra Gaxiola fue asesinada en Tijuana, Baja California, al salir de un gimnasio mientras estaba a bordo de su automóvil. Recibió al menos ocho disparos directamente del lado del conductor. Fue trasladada por paramédicos al hospital, donde perdió la vida.

La influencer había estado envuelta en varias polémicas, algunas de las cuales eran investigadas por las autoridades mexicanas.

Aseguró haber sido violada cuando era menor de edad por Gerardo Ortiz, cantante de música regional mexicana, por lo que interpuso una demanda en su contra en el año 2017.

Un año después, en 2018, su entonces pareja sentimental fue asesinada frente a ella y su hijo.

En redes sociales le habían acusado de ser autora intelectual del asesinato de dos mujeres en Tijuana, presuntamente originados por conflictos ocurridos en bares. Las investigaciones sobre esta versión continúan abiertas en la Fiscalía General del Estado, según lo confirmó Miguel Gaxiola, fiscal de Delitos contra la Vida.

Fedra Gaxiola gozaba de 207,000 seguidores en Instagram, con los que tenía una interacción muy cercana. Solía compartir viajes, ejercicios, contenido sobre moda y estilo de vida. Se describía a sí misma como “Fitness Girl”, y era dueña de la marca de ropa Fleur Clothing.

Antes de su asesinato, posteó fotos en ropa deportiva promocionando una marca que recomendaba para entrenar en el gimnasio. Dos publicaciones ahora cobran mayor relevancia.

Una acerca de que no podría entrenar durante un tiempo por razones que no dio. Escribió, “Alguien no va a entrenar en varias semanas”, seguida de un emoji nostálgico.

También publicó un poema sobre el amor hacia una persona violenta, sin aclarar si estaba relacionado con su vida personal. El poema de Mario Vargas Llosa decía:

“Nunca digas que amas a alguien si nunca has visto su ira, sus malos hábitos, …Todo el mundo puede amar la puesta del sol y la felicidad, sólo unos pocos pueden amar el caos y la decadencia”.

La joven de 24 años era bella, exitosa y reconocida, pero también víctima de violencia de género a manos de quien fuera su pareja y jefe de la policía Municipal de Tijuana, Héctor Manuel Villegas Barquero.

Durante esta relación, en una ocasión realizó una transmisión en vivo en Instagram donde aparecía Héctor Manuel sin camisa realizando una llamada telefónica pidiendo que acudiera la policía, mientras Fedra preguntaba, “¿también le dirás a la policía que me pegaste?”.

Según lo expresado por el diario El Universal, dicha denuncia atrajo la atención de todo el país, generando debates sobre la violencia de género y la exposición pública de figuras con poder político.

