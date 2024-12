Diego Boneta y Renata Notni hacen frente a los rumores de su supuesta separación 

Luego de unas semanas envueltos en dimes y diretes por una sobre la supuesta pelea que protagonizaron en el concierto que Alejandro Fernández ofreció en la Monumental Plaza de Toros México, Diego Boneta y Renata Notni han salido a desmentir su separación y a aclarar que no existe ninguna crisis en su relación, tal y como se ha rumoreado en redes sociales.

En un encuentro con la prensa durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la pareja se mostró abierta a compartir algunos detalles sobre su relación de pareja. Dentro de su charla, argumentaron que una de las bases de su noviazgo es la comunicación; sin embargo, como toda relación, los desacuerdos a veces surgen.

“Todas las parejas tienen discusiones, algo totalmente normal, creo que son raras las parejas que no pasen por esos momentos y es parte de una relación”, explicó Diego Boneta a las cámaras de los medios de comunicación. “No creo que exista una pareja perfecta, nosotros no lo somos, en lo más mínimo, tratamos de hacer nuestra lucha por tener buena comunicación, pero hay momentos de todo”, complementó Renata Notni.

Diego Boneta debuta como escritor con su libro “The Undoing of Alejandro Velasco”

Al ser cuestionados sobre la supuesta pelea que habrían protagonizado algunas semanas atrás en el concierto que Alejandro Fernández concedió en la Plaza de Toros México, la actriz que ha participado en historias como “El Dragón” y “Mi adorable maldición” afirmó que lo captado por las cámaras no se trataba de un momento tenso entre ellos.

“Lo más chistoso de todo y aunque parezca lo contrario, es que especialmente ese día no estamos discutiendo, pero sí discutimos, como todas las relaciones, pero justo ese día, aunque mi cara parezca lo contrario, porque sí parece, yo vi el video y me reí, pero justo ese día no estábamos discutiendo”, declaró Notni, de 29 años de edad.

Diego Boneta se escapa con su perro a lujoso hotel en Punta Mita

Por el contrario, el romance entre los famosos se mantiene viento en popa. A tal punto, que Diego Boneta y su pareja decidieron emprender un viaje a un destino paradisíaco para celebrar el cumpleaños número 34 del actor.

“Nos fuimos a una isla que llevo queriendo ir desde hace años. Es una isla que se llama Fernando de Noronha, es un Parque Nacional increíble, nadamos con tiburones, delfines, con tortugas, conectamos mucho con la naturaleza, fue un buen break del rodaje que acabo de terminar”, dijo el histrión para finalizar.