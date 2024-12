Aseguran que hijo de Silvia Pinal ya le hizo cambios a la casa de la fallecida actriz

Luis Enrique Guzmán, quien es hijo de la fallecida actriz Silvia Pinal, está en la mira, luego de que se diera a conocer que le habría hecho algunos cambios a la famosa mansión que su madre tenía en el Pedregal, al sur de Ciudad de México, y que fue su hogar durante gran parte de su vida.

Trascendió, de acuerdo a lo informado por Kadri Paparazzi, que el único heredero varón, y que se rumora será quien se quede con la propiedad, aprovechó los funerales de su mamá para cambiar las chapas de la vivienda, por lo que ya nadie, salvo él, puede entrar al inmueble o, por lo menos, nadie que no tenga un duplicado.

“Ha cambiado oficialmente las chapas de la casa de Silvia Pinal y a la que no le dieron una copia fue a Efigenia”, señalaron en Kadri Paparazzi, en alusión a que Efigenia Ramos, la asistente de la Pinal, ya no pudo entrar a la casa cuando regresó al lugar con las cenizas de la también presentadora de televisión.

Además de Efigenia Ramos, quien tampoco pudo entrar por la puerta principal fue Sylvia Pasquel, quien tuvo que ingresar a la residencia de su madre desde la propiedad que ella tiene y que está interconectada

“Este supuesto cambio no solo le habría causado problemas a Efigenia Ramos, sino también a Sylvia Pasquel, quien al percatarse del presunto cambio de chapas, habría ingresado a su casa para, desde allí, supuestamente entrar a la de su madre, ya que ambas propiedades estarían conectadas desde su interior”, detalló Univision con información de El Universal.

El supuesto accionar de Luis Enrique Guzmán no ha tenido reacción alguna por parte del resto de los integrantes de la dinastía Pinal, pero no sería de extrañar que en cualquier momento rompan el silencio y cuenten si lo difundido es cierto o no.

A pesar de que Efigenia no sería vista con buenos ojos por algunos de los hijos de Silvia Pinal, ella ya dejó en claro que no quiere material, solo hacerse cargo de Cosita, la perrita de Doña Silvia Pinal, quien ya tiene más de 13 años, pero de ahí en fuera no le interesa hacerse de ninguno de los bienes de su patrona.

“Ella no se va con nadie más que conmigo, por eso se me queda a mí, se llama ‘Cosita’, y tiene 13 años y medio. no se va con nadie, ni con sus hijas. Ahorita estoy haciendo toda la documentación para la entrega (de la casa) y una vez que termine de la entrega, se lea el testamento y todo, ya me voy”, aseguró en entrevista.

