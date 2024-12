Camila Sodi revela cómo hace frente al duelo tras la pérdida de su mamá

A solo unos días de cumplirse un mes del fallecimiento de su madre, la actriz Camila Sodi ha decidido compartir con el público cómo es queda sobrellevado la pérdida y los aprendizajes que ha traído consigo a pesar de ser una de las etapas más dolorosas de su vida.

Desde sus historias de Instagram, la sobrina de Thalía se mostró dispuesta a compartir sus pensamientos sobre el duelo y cómo ha logrado asumir la pérdida de una figura tan importante en su vida.

“La muerte y sus grandes lecciones. Agarrada al amor. A mi luz. Conectada con lo sutil. Abierta a la vida. Integrando. Desintegrando. Tratando de hacer todo desde mi ser más absoluto“, escribió la histrionisa junto a una fotografía en la que se le ve sostener un ramo de rosas blancas.

En medio de su duelo, Camila Sodi informó que liquidó un adeudo

En otra de sus publicaciones, la famosa que ha participado en historias como “Camino Amarte” y “A que no me dejas” dejó ver que a pesar de su dolor, se enfoca en los aprendizajes que esta dolorosa etapa trajo consigo: “Hay tanta luz en la oscuridad pero son tan pequeñas a veces esas ventanas que, si no estamos atentos, no podemos percibir la inmensa luz que hay detrás”, apuntó.

Camila Sodi y su consejo para sobrellevar el duelo

Otro de los detalles que la famosa reveló durante su actividad en redes sociales fue su retorno a aquellas actividades que la ayudan a despejar su mente y salir de la rutina, como por ejemplo, la equitación.

Camila Sodi se somete a una terapia para atenuar recuerdos traumáticos

“Tip para hacer la vida ligera cuando estás en duelo: llénate un día con cosas que te hagan feliz“, aconsejó Camila Sodi junto a un par de videos en donde se le ve montando a caballo en lo que parece ser una de los primeros días de su retorno a esta actividad.

Aunado a la equitación, la ex pareja de Diego Luna ha dejado claro que su prioridad es su salud, razón por la que emprendió una terapia que le permite tratar el sistema nervioso.

“El duelo y el trauma te ch*nga el sistema nervioso. Esta cama me calma sistema nervioso. Me pone en una frecuencia especial y salgo como si hubiera dormido horas enteras“, indicó en otra de sus publicaciones.