En medio de su duelo, Camila Sodi informó que liquidó un adeudo

Tras el fallecimiento de su madre, la actriz Camila Sodi ha retomado sus redes sociales, y compartió con sus seguidores momentos de su vida cotidiana, problemas y diversión al lado de los suyos. Así, ella publicó en una de sus historias de Instagram un video en el que informa que le habían cortado la luz.

En el clip, se puede ver a la sobrina de Thalía mientras que se encontraba en camino para pagar su adeudo: “Querido diario: nunca me había pasado esto, pero se me olvidó pagar la luz, obviamente. Ese mes en el hospital, quién sabe dónde dejé el recibo, des***** y me la cortaron, y ayer estuvimos sin luz, entonces vengo a pagar la luz, porque no sirve el portal, obviamente”. Ella también hizo sus comentarios irónicos: “¡Padrísimo! ¡Qué padre, ha estado padrísimo todo!”

Pero la actriz también ha compartido momentos que la llenan de paz, como un mensaje en el que describía que en medio de su duelo se le acercó una mariposa, y para ella eso era una señal de buen augurio: “Por otro lado, sentada en el tráfico, acabo de ver una mariposa hermosa revolotear enfrente mío. Esa es una señal definitiva de que mi día va a mejorar”. Incluso en otra historia mostró cómo su hermana Marina Sodi le ayudaba aplicarse un tinte en el cabello para cubrir su mechón de canas.

Camila recientemente acaparó los titulares al comentar que empezó una terapia para superar la muerte de su madre Ernestina Sodi: “Es mi primera terapia de EMDR, tengo muchas ganas de probarla. Es una onda así como en (la película) “Eternal Sunshine Of The Spotless Mind”. Me van a borrar todas mis memorias y voy a salir como nueva. Bueno, no es totalmente así, pero es increíble. Es lo que usaban para el Síndrome de Estrés Postraumático, lo usaban para los soldados después de la guerra”.

