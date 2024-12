Chivas presentó a su nuevo pastor y las compara con los grandes de España

No pasaron ni 30 minutos de su presentación oficial como nuevo técnico de las Chivas, cuando el español Óscar García Junyent empezó su labor de “enamoramiento” a la afición del Rebaño Sagrado al mencionar similitudes con los grandes de España como el Real Madrid y el Barcelona.

“No sé si son conscientes de lo que es Chivas en el mundo, en Europa es conocido como Real Madrid o Barcelona. De la grandeza de este club, la identidad. Cuando me llamó Juan Carlos (Martínez), me sentí el hombre más afortunado del mundo, es como entrenar al Barça o Real Madrid. Con eso lo resumo todo”, dijo el estratega para tratar de ejemplificar a qué clase de equipo ha llegado en el fútbol de México.

“Entrenar a Chivas es como entrenar al Barça o al Madrid…”,

El nuevo entrenador de Chivas, Óscar García, comienza su gestión con una exageración que podría llegar a ser hasta una mentira… pic.twitter.com/dkQAOGkX1G — David Faitelson (@DavidFaitelson_) December 6, 2024

Frente a la presentación del estratega ibérico, que ha tenido una trayectoria en varios países como Israel, Inglaterra, Austria, Grecia y Bélgica, además de España, la realidad es que las críticas contra su contratación siguen apareciendo al considerarlo como un profesional sin el respaldo profesional para asumir el reto de dirigir al Rebaño Sagrado.

El nuevo pastor del Guadalajara sabe del polvorín donde se ha sentado y por esa razón se ha dado a la tarea de bajar los decibeles de la polémica por su fichaje con este tipo de frases:”Una responsabilidad, pero si no hubiera responsabilidad, si no hubiera exigencia, si no hubiera ambición, no estaría aquí, por muy grande que sea el club. Me convencieron muy muy rápido, estuvimos hablando durante un tiempo, y la verdad que desde el primer día tuve claro que quería venir aquí”.

García Junyent sabe perfectamente que no habrá compasión en caso de que los resultados no aparezcan, pero por lo pronto reconoció la deuda que tiene con la directiva que apostó por su fichaje apoyado por los dirigentes españoles Juan Carlos Martínez y Fran Pérez.

“Me he sentido como en casa y yo soy una persona muy agradecida por la gente que me cuida y me trata bien. Muy agradecido y no solo a la gente del club sino a todos los mensajes que he recibido de fuera, dándome la bienvenida, deseándome lo mejor. Me hace sentir en deuda, en deuda, que la saldaré, la saldaré de la manera que mejor se hace, que es entrenando con el equipo”.

El preparador físico será de casa

Frente a la mala experiencia que tuvieron con el preparador físico argentino Roberto Luzzi, colaborador del cuerpo técnico de Fernando Gago, la directiva de Chivas decidió que en el grupo de asistentes del nuevo técnico Óscar García Junyent, el responsable de la preparación física ser un especialista de la organización o alguien de nacionalidad mexicana.

EN VIVO: Presentación oficial de @oscargarciaj, nuevo DT de Chivas. https://t.co/lralD5e25f — CHIVAS (@Chivas) December 6, 2024

Por esa razón en los próximos días se dará a conocer al nuevo preparador físico que se incorporará al grupo de asistentes del nuevo pastor y que integran los españoles Manel Expósito, un director técnico español que acaba de cumplir 43 años, hace unos cuantos días y que viene de trabajar, por primera vez, con Óscar García en el Leuven.

También llegará Manel Ruano con 50 años, es catalán y serán los que acompañen al nuevo director técnico en este recorrido por el fútbol de México.

