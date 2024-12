David Alaba vuelve a entrenar con el grupo en el Real Madrid

Después del duro golpe que significó la derrota sufrida ante el Athletic Club (2-1) este fin de semana por LaLiga el Real Madrid retomó las acciones este viernes con miras a su partido de este sábado ante el Girona con una buena noticia: el regreso a los entrenamientos de David Alaba y Vinícius Júnior.

El defensor austríaco está cerca de cumplir un año desde su grave lesión de rodilla y finalmente este viernes pudo participar junto al resto de sus compañeros en la sesión matutina de entrenamiento bajo las órdenes de Carlo Ancelotti quien adelantó que todavía falta para que pueda volver a jugar.

“Nos anima la presencia de (David) Alaba en los entrenamientos, aunque él necesita otro mes para estar listo para jugar”, comentó el técnico italiano en relación al defensor quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior con afección al menisco de su rodilla izquierda sufrida en diciembre pasado.

La posibilidad de contar con David Alaba en enero es una gran noticia para el Real Madrid que afronta una plaga de lesiones en esta primera parte de la temporada, especialmente a nivel defensivo con las bajas de Éder Militao y Dani Carvajal por lo que resta de esta campaña.

Vinícius Júnior listo para la Champions League

El astro brasileño quien sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda en el partido ante el Leganés el pasado 24 de noviembre apuró su recuperación que se esperaba para un mes y ya está bajo las órdenes de Carlo Ancelotti quien espera contar con él la próxima semana.

Esto quiere decir que el ‘7’ merengue no estará en el partido de este sábado ante el Girona por LaLiga pero sí estaría disponible para enfrentar al Atalanta italiano por la sexta jornada de la Champions League en donde el Real Madrid se encuentra en el puesto 24 con apenas dos victorias y tres derrotas.

Los jugadores del Real Madrid entrenan este viernes en Valdebebas en la víspera de su enfrentamiento ante el Girona en partido de Liga. Crédito: Fernando Villar | EFE

Carlo Ancelotti se queja de las críticas

El entrenador del Real Madrid aseguró que siente que le están dando “demasiados palos” aunque reconoce que es el principal responsable de la situación en la que se encuentra actualmente el conjunto blanco al que le ha costado tener regularidad con los buenos resultados en lo que va de temporada.

“Tengo que aceptar las críticas porque el equipo no está sacando su mejor versión y el entrenador es el máximo responsable. Creo que me tiran demasiados palos, quizás porque estáis cansados de mí, pero yo no estoy cansado de este trabajo. Si la crítica es aceptable, la entiendo”, comentó el técnico.

“Carletto” destacó que confía en que van a poder sacar adelante esta situación por lo que por ahora tiene un grado “medio” de preocupación en torno a la situación actual del equipo que luce complicado en la Champions League y viene de dejar pasar una oportunidad de superar al FC Barcelona en LaLiga.

“Tenemos que ser optimistas teniendo en cuenta los problemas que estamos teniendo, porque tenemos una plantilla de valor y calidad. No hemos sido capaces de sacar nuestra mejor versión, pero estamos convencidos de que la vamos a sacar antes o después”, apuntó.

