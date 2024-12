Panamá y Bahamas descartan recibir a inmigrantes chinos, venezolanos y cubanos deportados por Trump

Los gobiernos de Panamá y Bahamas, coincidieron en negarse a recibir a inmigrantes venezolanos, chinos y cubanos que sean deportados de Estados Unidos durante la próxima administración encabezada por Donald Trump.

Tres fuentes familiarizadas con los planes de deportación masiva considerados por el presidente electo para erradicar al fenómeno migratorio, fueron citadas bajo condición de anonimato por la cadena de televisión NBC News, y advirtieron que el equipo de transición del político conservador había iniciado conversaciones con cuatro países para que recibieran a los inmigrantes expulsados por Estados Unidos.

Presuntamente, se tenía previsto que los inmigrantes venezolanos, chinos y cubanos, a quienes sus naciones les negaran aceptarlos, serían trasladados a destinos como las islas Turcas y Caicos, Granada, las Bahamas e incluso a Panamá.

No obstante, casi de inmediato, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá emitió un comunicado a través del cual aseguró no estar obligado a recibir a inmigrantes que no sean de su país.

“Ante noticias publicadas en medios estadounidenses sobre la posibilidad de enviar deportados a Panamá desde EE.UU., informamos que no hemos recibido ninguna comunicación oficial ni oficiosa sobre dicha propuesta.

A la luz del derecho internacional, no tenemos obligación de recibir deportados de otras nacionalidades, que no sean la panameña.

Esta Cancillería entiende claramente que nuestra misión es proteger los intereses de la República de Panamá”, indica parte la misiva.

Los cubanos que sean deportados de la Unión Americana deberán recurrir a la solidaridad internacional para encontrar un nuevo hogar. (Crédito: Andres Kudacki, Archivo / AP)

En 2019, el gobierno canalero también se rehusó a firmar un acuerdo con Donald Trump para convertirse en un “tercer país seguro” donde albergar inmigrantes que solicitaran refugio en Estados Unidos.

A través de otro comunicado, el gobierno de Bahamas, también rechazó aceptar vuelos de deportación de inmigrantes.

“Este asunto fue presentado al gobierno de Bahamas, pero fue revisado y rechazado firmemente por el primer ministro (Philip Davis).

Bahamas simplemente no tiene los recursos para dar cabida a una solicitud de este tipo.

Desde que el primer ministro rechazó esta propuesta, no ha habido más contactos ni conversaciones con el equipo de transición de Trump ni con ninguna otra entidad sobre este asunto”, indica el documento.

Hasta el momento, ninguno de los miembros del equipo de transición se ha manifestado ante la oposición mostrada por dos de las cuatro naciones con las cuales, presuntamente, ya había negociado.

