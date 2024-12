Redondo Beach alcanza la meta de cero personas sin hogar  

Robert Isquierdo Jr. llegó a Redondo Beach en abril de este año en busca de una comunidad para retomar el rumbo de su vida.

Por más de 20 años luchó contra la adicción a las metanfetaminas, lo que lo llevó a quedarse sin hogar hace 2 años.

Aunque creció en la ciudad de Indio en el valle de Coachella, se mudó varias veces a ciudades como Oakland, Moreno Valley, Inglewood y Long Beach.

“Tener un lugar propio ha sido una lucha”, dijo Isquierdo de 40 años. “Así que estar en las calles es todo lo que he tenido por el momento”.

Después de almorzar en la Iglesia Presbiteriana de San Andrés en Redondo Beach, Isquierdo escucho que ofrecían servicios de asistencia para vivienda y dejó su información.

Pero unas semanas atrás, alguien le robó su celular lo que ha dificultado sus posibilidades de recibir ayuda.

Un joven corre en Redondo Beach.

Cero personas sin hogar

Este año, la ciudad de Redondo Beach alcanzó la meta de la cifra “funcional cero personas sin hogar en la calle” a finales de octubre y es la primera ciudad en hacerlo en la bahía sur de Los Ángeles, según el Consejo de Gobiernos de las Ciudades de la Bahía Sur (SBCCOG).

Para lograrlo el número de personas en viviendas provisionales o permanentes debe ser más alto que el número de personas que se convierten en personas sin hogar durante un período de seis meses y la población de personas sin hogar, en conjunto, debe tener una duración media en la calle inferior a 90 días.

La cifra funcional cero es una concepción de que la falta de vivienda puede ocurrir en cualquier momento, pero la meta es que la experiencia sea breve y única a través del apoyo de la ciudad, el condado y el estado.

Específicamente para el período de medición de seis meses, de enero a junio, Redondo Beach tuvo una afluencia de 65 personas sin hogar y una salida de 66.

La media de duración en las calles para la población es de 14 días, con 25 casos activos en las calles que son menos que los 261 del 2017, según los cálculos de SBCCOG.

Actualmente la población total en Redondo Beach es alrededor de 67,749, según el conteo más reciente de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

El Consejo de SBCCOG, es una agencia gubernamental con autoridad de poderes conjuntos de 16 ciudades y el condado de Los Ángeles, que incluye a Carson, El Segundo, Gardena, Hawthorne, Hermosa Beach, Inglewood, Lawndale, Lomita, Manhattan Beach, Palos Verdes Estates, Rancho Palos Verdes, Redondo Beach, Rolling Hills, Rolling Hills Estates, Torrance, y las comunidades de Harbor City/San Pedro/Wilmington de la ciudad de Los Ángeles, junto con las áreas no incorporadas en los distritos 2 y 4 del condado.

Addy Ajijolaiya, coordinadora de proyectos de servicios para personas sin hogar de SBCCOG, explicó que el abogado de la ciudad, Mike Webb, fue el que tomó la iniciativa para asegurar que Redondo Beach fuera la primera ciudad en alcanzar la cifra de funcional cero.

“Debido a que cada ciudad es tan única en los desafíos que enfrenta… No sé si hay una solución única para todos y, sin embargo, en el caso de Redondo Beach, siento que la razón por la que pudieron lograr esto es porque han invertido mucho en su comunidad, y eso no quiere decir que otras ciudades no puedan alcanzarlo sin invertir en todos estos recursos”, dijo Ajijolaiya.

De acuerdo con la coordinadora, alcanzar la meta comienza con la creación de una lista de nombres de todos los individuos en la comunidad que no tiene hogar y después adaptar los recursos a cada individuo.

Algunos ejemplos de casos diferentes incluyen servicios de salud mental, servicios de tratamiento para adicciones y también asistencia con diferentes tipos de vivienda entre otras cosas.

Ajijolaiya mantiene que el concepto de la cifra funcional cero personas sin hogar no es nuevo y es algo que SBCCOG aprendió de la organización sin fines de lucro Community Solutions, pero para Redondo Beach, como en muchas otras ciudades, se implementa de forma diferente.

“Nuestra versión es diferente en el sentido de que monitoreamos continuamente a las personas”, explicó la coordinadora. “Es un proceso continuo y no estamos simplemente poniendo a la gente en un motel o en un sitio de alojamiento temporal”.

Más que nada, la coordinadora subraya la importancia de mantener los datos para poder apoyar a las personas sin hogar.

“Creo que los datos son increíblemente importantes y creo que, tradicionalmente, no es algo a lo que le hayamos dado mucha importancia, ni le hayamos invertido mucho y sin embargo entendemos que los datos son como el vehículo no solo para la rendición de cuentas en general sino también para el liderazgo de nuestra ciudad, condado y estado”, explicó Ajijolaiya. “Y a la vez, son la base de cómo abogamos por recursos”.

Joy Ford, la fiscal de calidad de vida de la ciudad de Redondo Beach y supervisora del navegador de viviendas para personas sin hogar, dijo que el reto para enfrentar el problema fue encontrar los fondos.

“Fue difícil convencer a una agencia para que financiara un programa nuevo e innovador, pero una vez que demostramos nuestro éxito y los resultados de lo que hacíamos, la financiación dejó de ser un problema”, explicó Ford.

Ahora Ford considera que es importante enfocarse en la prevención.

“Algo que estamos viendo ahora es que muchas familias están perdiendo sus hogares. Hay personas con niños que viven en sus coches. Por eso estamos intentando aumentar la vivienda tanto provisional como permanente”, dijo.

Además, citó al programa de Tribunal para personas sin hogar al aire libre, que fue el primer de su tipo en el 2020, como uno de los programas que más ha ayudado a la comunidad.

El programa del Tribunal para personas sin hogar brinda a los acusados sin hogar la oportunidad de completar programas sociales a cambio de limpiar sus antecedentes.

“Tuvimos un aumento en las apariciones y tuvimos una tasa de asistencia de alrededor del 76 por ciento, lo cual es increíblemente alto para esta población”, dijo Ford. “Y después de eso, comenzamos con nuestras pequeñas casas Villages y luego con nuestras viviendas Bridge, y fue realmente la culminación de todos estos programas lo que llevó a una gran disminución de nuestra población sin hogar”.

Poco tiempo antes de su entrevista con La Opinión, Isquierdo, gracias a la ayuda de un amigo, contactó al trabajador social de su amigo para pedir ayuda.

“Me conectaron con alguien que no sabía que me estaba ayudando y fue una experiencia increíble”, explicó Isquierdo. “No sabía que tenía un asistente social. No sabía que estaba en el sistema”.

Después de conectar con su trabajadora social, Isquierdo se emocionó porque el día después tendría una cita para poder entrar a una vivienda de vida sobria.

“Aunque pueda sentir que a veces mis días son grises, siempre hay un lugar en las comunidades que ha podido alegrarme el día, ya sea una sonrisa o un peatón que dice hola o buenos días”, dijo Isquierdo. “Así que estoy agradecido por las comunidades y estoy agradecido por lo que Dios está haciendo en mi vida”.