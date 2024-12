Honesto y autosuficiente, así es el hombre ideal de Aracely Arámbula

Contra todo pronóstico, la actriz Aracely Arámbula decidió responder a los cuestionamientos sobre su vida amorosa y terminó revelando la lista de cualidades que busca en un hombre para dejarlo entrar en su corazón. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista con el programa “Ventaneando”, la protagonista de historias como “Los miserables” y “La Dueña” habló sobre cómo ha cambiado su perspectiva sobre el amor, haciendo hincapié en la importancia tener claras las expectativas al momento de buscar una pareja.

“Cuando hay que pedir por un hombre hay que pedirlo bien, porque luego abres el paquete y algo le falta. Es como los Legos, tienes que estar con el instructivo, todo que esté exacto“, declaró ante las cámaras del show de espectáculos.

Al ser cuestionada sobre las características que su futuro galán debe poseer, Aracely Arámbula fue clara al indicar que su prioridad siempre serán sus hijos, razón por la que el hombre que quiera formar parte de su vida debe establecer un buen lazo con los adolescentes Miguel y Daniel.

“Lo principal es que conviva con mis hijos de la manera más amorosa y natural y linda, cariñoso. Lo primero que me conquistaría sería eso, primero que nada que me guste físicamente y que lo vea y que pueda integrarse en mi círculo, entender mi forma de vivir, mis hijos, todo“, sentenció.

Además, la artista que este debe ser comprensivo sobre su profesión como actriz. Y es que las inseguridades no forman parte de su vocabulario.

“Yo pediría muchas cosas, cada momento que pasa, cada año que pasa uno se vuelve como más piqui en ese aspecto. Tendría que ser un hombre primero que nada honesto, no me gustan las mentiras, no me gustan las traiciones (…) Me gustaría que fuera un hombre autosuficiente, seguro, que no le afecte que yo tenga éxito y que salga en la televisión, que yo esté teniendo mi carrera como siempre la he tenido“, añadió la famosa.

Para finalizar, Aracely Arámbula reconoció que su apretada agenda y ritmo de vida no siempre juegan a su favor en cuanto a su faceta amorosa se refiere: “La verdad es que no es fácil porque tengo cosas que hago como mamá, otras como artista y tengo muchas cosas que organizar (…) Así que mejor sola que mal acompañada”, indicó.