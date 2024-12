Policía de Oklahoma enfrenta cargos por romper el cuello a un hombre de 71 años tras una multa

Un policía de Oklahoma City está acusado de agresión grave después de que arrojó al suelo a un hombre de 71 años, rompiéndole el cuello, tras una discusión por una multa de tráfico.

El sargento Joseph Gibson, de 28 años, fue acusado en el condado de Oklahoma de un cargo de agresión agravada y agresión física en relación con un hecho ocurrido el pasado 27 de octubre. El video de la cámara corporal publicado por la policía muestra a Gibson tirando a Lich Vu al suelo después de que Vu tocara a Gibson durante una discusión tras un accidente de tráfico sin heridos.

“Evaluamos la ley y los hechos en cada caso individual, y en este caso particular determinamos que las acciones del agente fueron un uso irrazonable de la fuerza”, dijo la fiscal de distrito del condado de Oklahoma, Vicki Zemp Behenna, en un comunicado.

Vu sufrió una hemorragia cerebral, una fractura de cuello y cuenca del ojo y permanece hospitalizado, dijeron los fiscales.

Como informó la afiliada de CBS, KWTV, un video de vigilancia cercano, también publicado por la policía, reveló imágenes gráficas de la cabeza de Vu golpeando el hormigón durante el arresto por derribo.

La capitana de policía de Oklahoma City, Valerie Littlejohn, fue consultada por CBS News pero se negó a hacer comentarios sobre la acusación, y se refirió a una declaración que el departamento publicó en octubre, indicando que Gibson fue puesto en licencia administrativa mientras se investigaban sus acciones.

“Queremos que nuestra comunidad sepa que este caso se está investigando a fondo y que el proceso de revisión llevará tiempo”, señala la declaración.

El uso de la fuerza provocó indignación en la comunidad vietnamita de Oklahoma City, en particular porque el video muestra que Vu tuvo dificultades para comunicarse con Gibson durante la interacción y parecía no entender lo que el oficial le estaba diciendo.

“Este es el primer paso, pero no podemos reemplazar el dolor. No puede reemplazar el trauma. No puede reemplazar muchas de las cosas que están experimentando”, dijo Thuan Nguyen, presidente electo de la Comunidad Vietnamita Estadounidense de Oklahoma. “El fiscal del distrito hizo lo correcto al acusarlo”.

La familia de Vu dijo que el hospital le dio el alta la semana pasada, pero todavía está experimentando confusión y dolores de cabeza, informó KWTV.

“No se encuentra en el mismo estado en el que se encontraba antes del accidente”, dijo Nguyen, y agregó que Vu no ha podido continuar con el tratamiento contra el cáncer debido a sus heridas.

El presidente de la Orden Fraternal de la Policía de Oklahoma City, Mark Nelson, dijo que la organización se solidariza con Vu y reconoce la gravedad de sus heridas, pero expresó su preocupación por el impacto que los cargos tendrán en los oficiales en el campo.

“Es muy decepcionante ver a un oficial de policía enfrentar cargos por delitos graves por acciones tomadas de buena fe mientras cumplía con su deber”, dijo Nelson en un comunicado. “El sargento Gibson siguió su entrenamiento y protocolo cuando fue agredido”.

