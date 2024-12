Lizzo es exonerada de demanda por acoso laboral, pero su empresa sigue en juicio

Un juez federal en Los Ángeles descartó esta semana todas las acusaciones legales contra la cantante Lizzo en una demanda interpuesta por la estilista Asha Daniels.

Sin embargo, la compañía de la artista, Big Grrrl Big Touring Inc., continúa como acusada en el proceso judicial, que ha captado la atención de los medios desde su inicio en 2023.

Daniels había señalado a Lizzo y su equipo de gestión por presunto acoso racial y sexual, además de un ambiente laboral hostil durante una gira el año pasado. No obstante, el juez Fernando L. Aenlle-Rocha concluyó que la estilista no puede demandar a Lizzo directamente, ya que su relación laboral estaba vinculada con las empresas de la cantante y no con Lizzo como individuo.

El fallo también eliminó las acusaciones relacionadas con la gira en Europa, argumentando que las leyes laborales de Estados Unidos no aplican en esa jurisdicción.

Daniels acusa al equipo de Lizzo de fomentar un entorno laboral “tóxico y sexualizado” y señala a la encargada de vestuario, Amanda Nomura, por comentarios “racistas y gordofóbicos”. Sin embargo, representantes de la artista han calificado estas acusaciones como “un acto publicitario absurdo”.

En un comunicado, Martin D. Singer, abogado de Lizzo, expresó su satisfacción con la decisión judicial: “Estamos complacidos de que el tribunal haya desestimado todas las acusaciones contra Lizzo. Este caso nunca debió haber incluido a mi clienta”. Además, señaló que están considerando acciones legales contra Daniels y su equipo por “persecución maliciosa”.

En un comunicado en su momento, Lizzo negó las acusaciones, afirmando: “Estas historias sensacionalistas provienen de ex empleados que ya han admitido públicamente que su comportamiento en la gira fue inapropiado y no profesional”.

El juicio sigue avanzando contra la compañía Big Grrrl Big Touring Inc., mientras Lizzo, conocida por su mensaje de positividad corporal, continúa enfrentando la controversia que empaña su carrera. Por ahora, la cantante mantiene su postura de negar rotundamente las acusaciones.