La cadena minorista Five Below es muy reconocida entre los consumidores por sus increíbles precios y alta calidad de sus productos, en cuanto a decoración del hogar es de las más recomendadas por los expertos en compras minoristas sobre todo porque se puede conseguir artículos para cualquier festividad incluida la decembrina.

Es por esa razón que aquí te dejamos una lista con 5 artículos navideños más populares de Five Below para reutilizar en las próximas fiestas:

Árbol de Navidad con bolsa de almacenamiento

Tiene un precio de $5.55 dólares en la cadena minorista mide cuatro pies y es perfecto para decorar el patio o algún espacio de la sala de estar, incluye su bolsa de almacenamiento.

Oso polar inflable

Este es un artículo de decoración muy popular, cuesta tan solo $5.55 dólares en la cadena minorista,

Manta navideña

Por un precio de $5.55 dólares, los consumidores podrán comprar mantas navideñas en Five Below mide 50 x 60 pulgadas y su presentación viene en varios colores y diseños alusivos a la festividad.

Corona de oropel brillante con lazo

Estas coronas son una tradición de la época decembrina en el minorista tienen un precio de $5 dólares. Mide 24 x 6 pulgadas y están disponibles en varios colores.

Estera de fibra de coco Tis’ The Season

El tapete de fibra de coco Tis’ The Season uno de los favoritos de los consumidores cuesta $5 dólares en Five Below.

Sigue leyendo: