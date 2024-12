Alejandra Guzmán revela a quién le dejó Silvia Pinal su famosa mansión del Pedregal

La familia Pinal, contrario a lo sucedido con otras dinastías, no ha dado de qué hablar por la repartición de la herencia de la gran Silvia Pinal y parece indicar que todo seguirá en ese tenor o, por lo menos, así lo hizo saber Alejandra Guzmán en una reciente entrevista que otorgó.

En la conversación la famosa rockera habló de la famosa mansión que tenía su mamá en la zona del Pedregal, al sur de Ciudad de México, la cual se llegó a decir que se la había dejado a Luis Enrique, su único hijo varón, pero eso ya fue desmentido por la rockera, quien aseguró que en realidad esa casa se la dejaron a ella.

La Guzmán detalló que si bien esa habría sido la última voluntad de su mamá, quien falleció el 28 de noviembre de 2024, ella no tendría la menor intención de hacerse del inmueble, pues asegura que ella ya tiene su propia casa.

“A mí me dijeron que me la había dejado a mí, pero yo ya tengo mi casa, entonces yo no sé, realmente es lo que menos me importa”, declaró en la plática que tuvo con Alan Tacher para ‘Despierta América’.

En otro fragmento de la entrevista detalló que ella dejó desde muy joven la famosa propiedad de su mamá, lo que le ha permitido vivir de una manera diferente su duelo.

“Como yo siempre fui muy rebelde y me salí de esa casa muy chava, siento que eso me está ayudando también a mí a soltar y a dejar que las cosas tomen su curso, pero yo estoy agradecida de que me haya regalado tantas cosas en su muerte y que me haya dejado estar ahí conectada con ella”, compartió.

También aclaró qué ha pasado en estas semanas con la casa que fuera de su madre, pues asegura que no está sola, sino que la casa era tan, pero tan grande, que se decidió dividirla y en un pedacito vive Luis Enrique y en otro la mismísima Sylvia Pasquel, lo que ayudó a que la fallecida presentadora siempre estuviera acompañada de los suyos.

“(Luis Enrique) vive en parte de la casa y en la otra parte Sylvita también vive ahí”, reveló ‘La Reina de Corazones’.

Hasta el momento ningún integrante de la dinastía se ha pronunciado sobre los rumores que surgieron hace unos días y en los que se aseguraba que Luis Enrique ya había cambiado las chapas de la puerta principal, lo que habría provocado que Sylvia Pasquel ya no pudiera ingresar al inmueble por ahí, sino por un acceso secundario.

