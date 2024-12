Cómo asegurar que estás utilizando tu calentador portátil de forma segura

Los expertos de Consumer Reports comparten algunos consejos de seguridad importantes

Antes de comprar un calentador portátil, asegúrate que tenga una etiqueta de certificación de seguridad emitida por una organización de pruebas independiente.

By Keith Flamer

Los calefactores portátiles pueden brindar calor adicional en un cuarto con corrientes de aire o en una oficina fría de la casa. Sin embargo, también pueden representar un riesgo para la seguridad, sin importar dónde los uses. Según las estadísticas más recientes de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, entre el 2017 y el 2019, los calefactores portátiles estuvieron relacionados con 1700 incendios domésticos en promedio por año. Estos incendios provocaron un promedio de 70 muertes por año.

Si dependes de un calentador portátil para calefacción adicional, es importante que la seguridad de tu calefactor sea una prioridad. A continuación, te ofrecemos consejos para usarlo de forma segura, además de las características de seguridad que debes buscar al elegir un calentador portátil. En nuestras calificaciones de calentadores portátiles, evaluamos más de 100 modelos considerando varias medidas de seguridad, que incluyen si el aparato se calienta lo suficiente como para incendiar materiales cercanos, si su superficie es lo suficientemente caliente como para causar quemaduras y si tiene o no un interruptor de apagado automático en caso de que se voltee.

Los mejores consejos de seguridad para calentadores portátiles

Casi la mitad de los incendios domésticos relacionados con la calefacción ocurren durante los meses de diciembre, enero y febrero, y suelen ser causados ​​cuando un calentador (generalmente eléctrico) se coloca demasiado cerca de cortinas, ropa de cama o muebles tapizados. Nuestros expertos, así como los profesionales de la Asociación de Fabricantes de Electrodomésticos y la Agencia Nacional de Protección contra Incendios, ofrecen los siguientes consejos de seguridad:

Coloca el calentador sobre una superficie firme, nivelada y no inflamable. Estos aparatos están diseñados para colocarse en el suelo, no sobre una mesa.

Establece una zona de 3 pies alrededor del calentador libre de niños y mascotas, y nunca pongas un calentador portátil en la habitación de un niño.

Mantén el calentador al menos a 3 pies de distancia de materiales inflamables, como muebles, ropa de cama y cortinas. Un calentador más alto puede necesitar estar aún más lejos.

No uses un calentador en un taller o una cochera que esté cerca de pinturas inflamables, latas de gasolina o cerillos.

Apágalo cuando salgas de la habitación o te vayas a dormir.

Desconecta el calentador cuando no lo estés usando, jalando el cable directamente del enchufe. Revisa periódicamente el cable para ver si está dañado y no uses el calentador si el cable se ve desgastado o deteriorado.

No conectes otros dispositivos eléctricos o extensiones en el mismo enchufe que el calentador, ya que eso puede causar un sobrecalentamiento.

Instala detectores de humo en cada piso de tu casa y en cada habitación, y pruébalos mensualmente.

Cómo CR prueba los calentadores portátiles

La seguridad es un aspecto fundamental en nuestras pruebas de calentadores portátiles. Cada modelo pasa por 3 pruebas para determinar su riesgo de provocar un incendio. Los resultados de esas pruebas (vuelco, sobrecalentamiento y contacto con telas) se combinan para obtener nuestra calificación general de seguridad contra incendios. También puedes consultar nuestra guía de compra de calentadores portátiles para obtener más información.

En la prueba de vuelco, un calefactor obtiene una calificación perfecta si se apaga en menos de 10 segundos después de haberse volcado (muchos se apagan instantáneamente). En la prueba de sobrecalentamiento, el calentador se envuelve en tela, lo que hace que el calor se acumule en la unidad. Los modelos que se apagan en menos de 2 minutos sin quemar la tela obtienen una puntuación perfecta. En la prueba de contacto con telas, una parte de la salida de aire del calefactor se cubre con tela. Los modelos que se apagan en 2 minutos o que funcionan durante 30 minutos sin quemar la tela obtienen una puntuación perfecta en esa prueba.

Aunque algunos calentadores obtienen mejores calificaciones que otros en nuestras pruebas de seguridad contra incendios, ha pasado más de una década desde que un calentador portátil no ha pasado nuestras pruebas por completo. (En el 2012, identificamos el Optimus H-5210 como un riesgo de seguridad después de que incendiara la tela de toalla que usamos. Posteriormente el calentador fue retirado del mercado por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor). “No recomendamos comprar un calentador portátil que haya obtenido una mala calificación en nuestras pruebas de seguridad contra incendios, sin embargo ningún calentador portátil debe dejarse desatendido”, dice Chris Regan, quien supervisa nuestras pruebas de calentadores portátiles.

Una segunda prueba relacionada con la seguridad es nuestra evaluación de superficies calientes, que evalúa la probabilidad de que la unidad cause quemaduras accidentales según la temperatura y la ubicación de sus áreas más calientes. Los modelos que obtienen una calificación baja en esta prueba pueden calentarse lo suficiente en la configuración más alta como para causar quemaduras. Los calentadores con una calificación muy buena o excelente se mantienen lo suficientemente fríos como para poder tocarlos de forma segura.

Las mejores características de seguridad de los calentadores portátiles

Certificación: Asegúrate de que el calentador que compres cuente con una etiqueta de certificación de seguridad de una organización de pruebas independiente, como el sello UL, la etiqueta ETL de Intertek o la certificación de CSA International. Recientemente, más de medio millón de calentadores portátiles de la marca Govee fueron retirados del mercado después de 100 informes de sobrecalentamiento, incluyendo 7 incendios y una lesión por quemaduras leves. Los dispositivos retirados del mercado, fabricados en China, no cumplen con el estándar de seguridad voluntario de la industria ANSI/UL 1278, lo que representa un riesgo de sobrecalentamiento e incendio debido a las características de control inalámbrico, según la CPSC.

Características de apagado automático: Un sensor inteligente que se apaga automáticamente cuando un calentador se sobrecalienta es imprescindible. También querrás un interruptor de vuelco que haga lo mismo si el calentador se cae.

Protección contra descargas eléctricas: si estás utilizando el calentador portátil en un área potencialmente húmeda, busca uno que esté equipado con un enchufe con interruptor de corriente de fuga (ALCI, por sus siglas en inglés). Estos enchufes grandes– similares a los que tienen los secadores de pelo– protegen contra las variaciones de corriente y también pueden proteger contra una descarga eléctrica peligrosa. Sin embargo, pocos calentadores portátiles tienen estos enchufes. Solo 5 de los más de 100 modelos incluidos actualmente en nuestras evaluaciones de calentadores portátiles ofrecen esta protección. (En nuestras páginas de modelos, los calentadores portátiles que cuentan con un enchufe equipado con un interruptor de circuito reiniciable están marcados como dispositivos con protección de interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés).) Un enchufe GFCI también proporciona protección.

Vale la pena destacar que la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor no recomienda usar un calentador eléctrico portátil en el baño, especialmente si el aparato no cumple con estándares específicos y requisitos de prueba. “Los consumidores solo deben usar calentadores eléctricos que lleven el sello de un laboratorio de pruebas acreditado y nunca usar un calentador eléctrico portátil en un baño que no esté destinado a usarse allí”, dice Pamela Springs, portavoz de la CPSC. “La norma de seguridad para calentadores portátiles, ANSI/UL 1278, incluye pruebas específicas para calentadores que están diseñados para ser usados en los baños”.

Un cable resistente: la mayoría de los calentadores portátiles incluyen un cable de 6 pies de largo. Para evitar el sobrecalentamiento, nunca uses una extensión o un multicontacto con un calentador eléctrico. Y no cubras el cable con alfombras o muebles, ya que esto podría dañarlo o hacer que se sobrecaliente.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2024, Consumer Reports, Inc.