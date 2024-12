Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de diciembre de 2024

PISCIS

Aguas con tomarte las cosas tan apecho, no es necesario armar broncas cuando el motivo no da pie a eso. Bien sabemos que te atontas mucho al tomar decisiones y siempre te equivocas y la vives regando, aprende a pensar bien las cosas antes de dar el sí o consultarlo con otras personas. En estos días puede haber gratinada de moyete o solo unos simpes arrimones muy perros, recuerda de no enamorarte el primer día, da espacio a que madure la relación. Deja de esperar que las personas te paguen con la misma moneda que jamás lo harán, preocúpate más por tu vida y deja de meterte en la de los demás, ya no descuides tanto tu figura y métele al ejercicio o de lo contrario solo te expones a que vuelvas a recuperar el puercazo que te cargabas y más en esta temporada navideña. Momento de cambios de conducta en la cuestión de los dineros pues deberás de ahorrar un poco más para evitar problemas económicos en un futuro muy próximo. Cuidado con amores de una noche que solo te traerán dolores de cabeza y otros problemas. Si no tienes una relación ni te mortifiques que la vida está por ponerte en tu camino a esa persona que cambiará tus esquemas, solo busca la manera de verte bien y cambiar tus estados de ánimo que en logar de atraer a la presa la alejan.

ACUARIO

Si eres tan perra como quieres hacer creer a los demás demuéstralo con tus actos y no solo finjas que lo eres, esa será la clave pa que no sigan pasándose de lanza contigo. Deja el pasado atrás y olvida a quien te hizo daño o te traicionó. Viene un ciclo en que estará presente lo que viene siendo el amor, aprende a ser más perra a la hora de la gratinada eso será la garantía que tendrás pa que esa persona regrese y te pida más, esfuérzate en hacer bien tu jale en la intimidad. Visita de familiares en puerta y reuniones con amistades. Ten cuidado con pagos de última hora pues podrías pasar por situaciones complicadas de dinero sino sabes administrarte de manera correcta. Es necesario arreglar el mugrero que tienes en casa o de lo contrario no vas a dejar que fluya la energía positiva, aprende a disfrutar a los nuevos amores y mandar a la fregada a quien solo te atonta o te hace sentir miserable. Vienen días de mucha incertidumbre al no recibir noticias de una persona a la cual has extrañado mucho en los últimos meses. Necesitas ponerte las pilas y tomar tus decisiones propiamente, déjate de tonterías eres algunas veces bien culichi pa decir las cosas y sueles guardarte lo que ves y no te agrada por eso después te andas ahogando en tu propio veneno. Aguas con lo que pláticas con tus amistades te pueden meter en problemas gruesos por agregarle más masa a los tamales.

CAPRICORNIO

Sorpresa en casa, que les va a dejar muy buen sabor de boca y los pondrá bien feliz. No te desanimes si ha habido problemas en tu trabajo o en tu vida todo se va a arreglar de la mejor manera. Alguien a que quien amas o has querido mucho te va dar algo que va hacer que se te frunza la col..umna de la impresión! Últimamente has pensado mucho en tener una pareja y una relación muy estable y eso se debe a que ya te estas cansando de andar de ofrecido u ofrecida en todo el ejido, buscas el matrimonio y la familia, ya es tiempo de sentar cabeza y pasar de ser una cualquiera a señora de casa. Oportunidad de casamiento si te aplicas podrías recibir la propuesta matrimonial si es así aprovéchala y disfruta el momento y sino no pasa nada sigue de pronta. No te tomes la vida tan enserio mira que ya nadie lo hace, no guardes rencores ni te amargues por situaciones que tienen solución. Busca tus sueños y tus metas y no des explicación a nadie pues solo a ti te corresponde ser feliz en esta vida. Vas a tener la oportunidad de noche pasional, si esa persona esta buena pos dale que te valga mauser y aprovecha estas oportunidades y postres que te pone la vida, recuerda que no se pierde nada, además andas más solo o sola que una perra operada, solo hazlo con protección pa evitar que se te pudra el asunto o salgas con tu domingo 7.

SAGITARIO

Aprende a vivir en soledad, amarte, y respetarte mucho y sobre todo cuidarte, cuando llegues a este punto sabrás que no se necesita de nada más para ser feliz, en el amor todo marcha en calma, aunque en el mes de enero se ve una relación la cual puede ser bastante sólida. La calma ha regresado poco a poco a tu vida, la vida te ha cobrado lo que le salías debiendo en el pasado y es momento de ser feliz y disfrutar las oportunidades que te irán llegando, con el paso de los días te darás cuenta que a la única persona que necesitas en tu vida para ser feliz es a ti y a nadie más, si bien es cierto que en cuestiones de amor ustedes son los que más sufren también es cierto que son los que más aprenden, prueba de ello es que cada batalla que han enfrentado la han sabido librar de la mejor manera. Cuídate mucho de enfermedades respiratorias y de lo que sale de tu boca, cada nuevo secreto u oportunidad eres muy de revelárselo a tus amistades y no debe ya de ser así, nunca sabes dónde está el enemigo y con sus malas vibras pueden salarte tus planes. A veces es mejor darle tiempo al tiempo antes de tomar una decisión, eres muy de adelantarte a los hechos y no analizar el problema o la situación que enfrentas, no siempre la primera decisión es la correcta.

ESCORPION

Aguas con los celos que solo te hacen ver como una persona insegura de lo que eres. A veces caes en provocaciones de otras personas, pero eso te pasa por mostrar tu punto débil y no saber aceptar tus defectos y errores, el día que los aceptes te aseguro que nadie podrá juzgarte ni hacerte daño. Ten cuidado con tu alimentación necesitas cuidarte mucho para evitar seguir subiendo de peso, se te está haciendo bolas el engrudo bien feo. No busques motivos para pelear con tu piores nada mejor busca razones y momentos para estar bien feliz y entre-piernados. Aguas con las amistades falsas te andan rondando dos personas que quieren hacerte la vida de cuadritos. Sino confías en una de ellas no le des entrada en tu vida tan libremente. La vida es bien bella, pero tú te la complicas pensando mamadas que solo te arruinan los bellos momentos. Vienen problemas familiares, trata de crear un ambiente agradable para evitar esos conflictos, recuerda que con quien primero tienes que estar y quedar bien es con tu familia que son los que meterán las manos al fuego por ti. Posibilidades de reencuentros y de llamadas inesperadas. Recuerda que estar soltero o soltera no te exenta de no tener sexo, aprovecha tu soltería y dale vuelo a la hilacha responsablemente, porque eres muy de atraer enfermedades genitales, ojo en eso.

LIBRA

Si esa persona no te llama y no te busca a la fregada y dale con lo que sigue, ten cuidado con perder tu tiempo que no estás para desperdiciarlo. Posibilidades de conocer a una persona en estas semanas la cual te va a dejar una gran impresión, no hagas castillos en el aire y llévatela bien tranquil@. A veces te pones triste antes de dormir porque piensas mil y una fregadera del pasado que te atormenta y te preocupas un friego por lo que sucederá en tu futuro. No pienses tonterías que ya no existen o no sabes si existirán, piensa en qué vas a hacer al día siguiente, y nada más, recuerda que nadie tiene la vida asegurada, aprende a vivir cada día y disfrutarlo como si fuera el último, ahí encontrarás el verdadero sentido de la felicidad. Aguas con jugar con el fuego porque hay muchas posibilidades de que te des una buena quemada, deja de provocar algo que no vas a poder atender, no hagas promesas que no están en tus manos resolver. Ten cuidado con las apariencias, las personas a veces son muy falsos y suelen mostrarte una cara equivocada con tal de obtener algo de ti, no te atontes y aprende abrir bien los ojos para no caer en confusiones y decepciones. Semana regia, posibilidades de un encuentro con persona del pasado, necesitas dejar en claro tus sentimientos para no volver a cometer los mismos errores. Cuida la monotonía si tienes una relación o de lo contrario en cualquier momento la bomba va tronar y te van a mandar al carajo.

VIRGO

Si no tienes una relación es porque te has atontado y estas esperando a quien nunca regresara o nunca te volteará a ver, a tu alrededor tienes a la persona correcta y solo está esperando que te decidas para hacerte bien feliz, abre bien los ojos. Si tienes una relación necesitas ponerte las pilas porque la monotonía está fregando sus días, la relación se ha tornado aburrida y sin sentido debido a que siguen haciendo siempre las mismas cosas. Te invitarán a un evento social y se enfermará un familiar o amistad. Si bien es cierto que la vida te ha dado en la torre en cuestiones de amor y oportunidades también te ha regalado momentos bien felices que están bien grabados en tu mente. No confundas amistad con amor, cuida con quien te juntas y relacionas porque eso te puede ocasionar problemas grabes en tu familia. Deja de darle caldo de calzón a medio mundo por face, y centra tu tiempo y energía en una sola persona, pero ten presente que si esa persona no muestra el más mínimo interés nada tienes que seguir haciendo ahí. Aléjate de relaciones prohibidas. Cuídate de enfermedades respiratorias y de dolores estomacales, aguas con lo que cuentas de las demás personas te puedes meter en camisa de once varas. Posibilidades de cambios en tu trabajo.

ARIES

No manipules a las personas y aprende a lograr tus metas y objetivos bajo tu propio trabajo y esfuerzo. Si la vida te ha fregado en el pasado no es justo que tú te friegues a los demás, trata de cicatrizar esas heridas y aprender aceptar a las personas por lo que son y no por lo que tienen, en el amor empezará a surgir un bonito sentimiento por una amistad, hay posibilidades de convertirse en amors. Esta semana se presta pa salir con amistades o vivir un momento familiar muy perro, es momento de recuperar terreno en esas cuestiones que has tenido bien olvidadas, no juzgues a las personas sin antes conocerlas, tu lengua suelta y abuso de sinceridad te ha metido en muchos problemas, debes aprender a que no toda la gente les gusta que lean la cartilla y en algunas veces se han sentido ofendidos, checa el tacto que utilizas para cada persona para evitar meterte en esos problemas. Ten cuidado con andar de lengua suelta o te vas a meter en problemas gruesos al punto que hasta te van a querer tortiar el hocico, necesitas practicar más el valor de la humildad y bajarle de huevos, a veces te portas bien perr@ y mamona y caes bien mal, eres una buena persona, entregad@ y apasionad@ pero a veces caes en cuestiones que te dejan ver como un o una tonta.

TAURO

Ten cuidado a quien le cuentas tus cosas porque andarán de lengua suelta y te van a meter en problemas bien gruesos, aguas con los celos y más si esa persona no es nada tuyo porque solo vas a regarla y cagarla y al final te van a mandar al chorizo antes de tiempo. Andarás esta semana modo melancólico, pero ni te preocupes que es normal por los movimientos de los astros, solo trata de ocupar tu tiempo en cosas que no te recuerden los miserable que ha sido tu vida en unos aspectos, no te quejes son aprendizajes. Te buscará una amistad ya que necesita mucho de ti, préstale tu hombro y aconséjala. No te sigas atontando más, agarra el valor y ponte las pilas pa enfrentar lo que venga, cierra ciclos y no pierdas el tiempo con personas pend3jas que no te están llevando a ningún lugar, aguas con darles caldo por face y después decirles que no porque se te da mucho hacer eso. Posibilidades de salida con amistades y de reencontrarte con cosas del pasado que te moverán ciertas cosas que pensabas olvidadas. Necesitas cuidar más tus pensamientos y ver las cosas más positivas de lo contrario te arriesgar a alimentar tu infelicidad. Si sientes que tu relación nomás no mejora y poniendo todo en una balanza has sufrido y llorado más de lo que has sido feliz, estas en el lugar equivocado, no desperdicies tu tiempo y mejor busca a quien de verdad te valora.

GÉMINIS

Posibilidades de salir a un restaurant o ir a cenar o comer con una amistad o familia se la pasarán super bien. Aprende a quererte mucho y a no esperar nada de nadie, a verte bien y estar bien. Posibilidades de enamorarte bien fuerte a inicios del mes que entra (enero), andarás con la feromona activada muy perris, recuerda que no es bueno aflojar en las primeras citas porque solo dejas ver tu necesidad de secssso y no amor. Cuídate de dolores musculares y bájales a los chescos y las de harina, checa bien cómo vas con tus propósitos de año que ya se termina y no hiciste ni mauser, ya no le des largas y trabaja en eso que tienes pendiente. No te adelantes en los planes y llévatela tranquila sino solo la vas a regar bien feo, ten cuidado con amistades que solo te buscan cuando te necesitan, no permitas que se sigan aprovechando de ti. A veces te atontas un friego y das entrada o prioridad en tu vida a quien no se lo merece y descuidas a quien siempre está a tu lado. Si ya tienes una relación aguas con estarle exigiendo a tu pareja cosas que tú no estás dispuesto o dispuesta a dar, por eso muchas veces discuten. No juegues con los sentimientos de las personas y si no te interesan no hagas como si realmente así lo fuera. Ten cuidado con 2 amistades te están tirando mala vibra y te traen en chismes, aguas con confiar demasiado en las personas.

CÁNCER

Aguas con ilusionarte y más si no estás seguro de los sentimientos de la otra persona. Ten cuidado a quien le revelas tus secretos o le cuentas tus cosas, recuerda que la gente nomas anda viendo a ver qué información o chisme te saca para después meterte en pedos o problemas. Posibilidades de un reencuentro con una persona del pasado, te escribirá o sabrás de él o ella, te sacarás esa espinita y definirás y cerrarás círculos. Deja de huevonearle y ponte las pilas, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede hacer realidad, es momento de soltar y mandar a la fregada todo eso que te preocupa o te ha mermado tu paciencia recuerda que la vida es una y no vale la pena amargarse por tonterías o por estar aguantando personas hijas de la fregada. Cuida las relaciones familiares porque están bien desgastadas, recuerda que tu familia debe de ser tu prioridad, si no sabes qué decisión tomar no te adelantes y espera un poco a definir tu situación. Posibilidades de aflojar entre el jueves y viernes si es que tienes pior es nada, debes aprender que el amor lo vas a construir tu y no va a llegar ya hecho, pon los pies en la tierra y deja de creer todo lo que cuentan las novelas y los libros, el amor es muy distinto a lo que se dice ahí.

LEO

Semana de sentimientos encontrados, trata de ver la vida con amor y con pasión, ve tras tus sueños y que te valga mauser lo que la gente piense u opine recuerda que ellos no te dan pa el gasto y no tienen por qué meterse donde no les llaman. A veces te atontas un friego y te la vives en las nubes y eso ocasiona que la gente se aproveche de ti, no confundas la soledad con amor, a veces eres muy de desear estar con alguien porque te sientes solo o sola y eso te lleva a comer errores porque solo te hieren cuando te utilizan. Si ya tienes una relación aguas con los celos que podrían ser el punto de partida para ocasionar peleas con tu pareja, no jodas si no quieres ser shingado, recuerda que lo que des y ofrezcas será lo que recibirás en la misma medida. Si esa persona no te masca, no te busca, o no hace nada por acercarse o verte nada tienes que andar haciendo ahí de arrastrado o arrastrada, necesitas valorarte un friego y quererte más, no permitir que abusen de tus buenos sentimientos. Debes de tener cuidado con cuestiones monetarias porque tu economía podría estar pasando por situaciones algo complicadas. Vienen días en los cuales estarás algo sensible a comentarios de personas que te rodean, no te dejes llevar por su forma de pensar y céntrate en lo que en verdad importa.