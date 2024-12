Los estadounidenses se enfrentan a precios más altos en el seguro médico

Un informe desarrollado KFF Health News en el que se compara los aumentos de los costos de seguro médico en los últimos años determinó que actualmente las primas de cobertura para la atención médica son una de las más altas en más de 10 años superando incluso la inflación.

De acuerdo con el análisis el seguro médico familiar se ubicó este 2024 en $25,572 dólares al año y para trabajadores solteros $8,951 dólares anual, esto representa un incremento de hasta el 7% en comparación con el año anterior.

Al respecto, la Dra. Céline Gounder, editora general de salud pública en KFF Health News expresó: “Hemos llegado a un punto en el que la atención sanitaria es tan inaccesible e inasequible que la gente tiene motivos para estar frustrada”, dijo a CBS Mornings.

La empresa de investigación de políticas sanitarias señaló que el aumento de las coberturas no es el único problema que está enfrentando el sector, se calcula que 1 de cada 5 reclamaciones de los pacientes a las aseguradoras están siendo rechazadas.

Desde el año pasado algunas compañías de seguro médico están implementando inteligencia artificial para agilizar el proceso de reclamaciones, y expertos consideran que la alta cantidad de rechazo se debe a fallas en estos sistemas.

En este sentido, Holden Karau, ingeniero de software del servicio Fight Health Insurance comentó que “las herramientas de inteligencia artificial en el sector de las aseguradoras tienen muy pocas consecuencias negativas por negar procedimientos. Estamos viendo tasas de rechazo muy altas provocadas por la inteligencia artificial. Y en el lado del paciente y del proveedor, no tienen las herramientas para contraatacar”, indicó.

Aunque se le esté dando una justificación a estas fallas en el sistema, tanto los altos costos de las coberturas médicas como la frustración por las denegaciones han llevado a fuertes críticas en contra de estas compañías generando protestas.

Con relación a esto Karau señaló que “cuando estás pagando por algo y luego no te lo dan y siguen aumentando los precios, por supuesto que te sentirás frustrado por eso”, dijo al tiempo que explicó que muchos pacientes desconocen que pueden apelar las denegaciones, incluso de ser negada la apelación puede acudir a un revisor independiente para que examine el caso. “Si no apelas, no recibirás la atención que necesitas”.

