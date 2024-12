¿14 signos del zodiaco? Conoce si ha cambiado tu horóscopo

Una pregunta que rondó en el 2024 fue si había dos nuevos signos del zodiaco y cómo esto puede cambiar la forma en que consultamos el horóscopo.

Esto se debe a dos presuntos descubrimientos de la NASA: las constelaciones de Ofiuco y Cetus.

La primera se ubica entre Escorpio y Sagitario, mientras que la segunda después de Piscis.

¿Quiere decir que existen 14 signos del zodiaco y no 12 como nos habían dicho?

Hay que resaltar, en principio, que la NASA no descubrió estas constelaciones.

Como lo ha aclarado desde 2016 en su blog, estos “signos” fueron hallados por los babilonios hace 3000 años aproximadamente, y la agencia únicamente mencionó su existencia.

¿Qué pasó entonces? A continuación, te lo explicamos.

¿Tu signo del zodiaco ha cambiado?

La NASA aclaró que su trabajo es astronómico, no astrológico, y que no han cambiado los signos zodiacales tradicionales.

El horóscopo que conocemos fue diseñado hace más de 3 siglos por los mismos babilonios, quienes dividieron el cielo en 12 segmentos para alinear las estaciones del año con los signos zodiacales.

Aunque sabían de la existencia de Ofiuco, decidieron excluirlo para que el sistema fuera más equilibrado.

En cuanto a Cetus, en el 2023 la NASA anunció que el Sol pasaría por esta constelación.

Las estrellas se trasladan un grado cada 72 años y de vez en cuando, el Sol pasa por Ofiuco y Cetus.

Por lo tanto, la respuesta corta es: no, tu signo zodiacal no ha cambiado. Ofiuco y Cetus son parte del zodiaco astronómico, pero no del astrológico.

¿Cómo quedaría el Zodiaco con 14 signos?

Si se integraran Ofiuco y Cetus en el zodiaco, el calendario quedaría así:

Aries: 18 de abril – 13 de mayo

Tauro: 14 de mayo – 19 de junio

Géminis: 20 de junio – 20 de julio

Cáncer: 21 de julio – 9 de agosto

Leo: 10 de agosto – 15 de septiembre

Virgo: 16 de septiembre – 30 de octubre

Libra: 31 de octubre – 22 de noviembre

Escorpio: 23 de noviembre – 29 de noviembre

Ofiuco: 30 de noviembre – 17 de diciembre

Sagitario: 18 de diciembre – 18 de enero

Capricornio: 19 de enero – 15 de febrero

Acuario: 16 de febrero – 11 de marzo

Piscis: 12 de marzo – 18 de abril

Cetus: 28 de marzo – 29 de marzo

Sin embargo, estas fechas no tienen relevancia en astrología, ya que los signos del horóscopo no se modifican, ni se modificarán, explica InStyle en un artículo.

¿Qué es Ofiuco?

Ofiuco, conocido como el “portador de la serpiente”, está relacionado con la mitología de Asclepio, un maestro de la medicina que fue honrado por los dioses al convertirlo en una constelación.

Según algunos astrólogos que han decidido integrarlo en el zodiaco, Ofiuco podría ser un signo de agua con características similares a las de Escorpio y Sagitario: personas soñadoras, aventureras e idealistas.

¿Qué es Cetus?

Cetus, menos conocido que Ofiuco, es representado como un monstruo marino en la mitología.

Aparece en la historia de Perseo, quien salva a Andrómeda de este ser legendario.

Aunque no tiene un perfil astrológico definido, algunos creen que sus características podrían ser una mezcla de Piscis y Aries.

