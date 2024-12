Javier Ceriani revela toda la verdad sobre el apartamento que ‘perdió’ en Miami

El periodista argentino Javier Ceriani, quien hasta hace unas semanas encabezó ‘Chisme No Like’, ya rompió el silencio y contó toda la verdad sobre el supuesto apartamento que perdió en Miami por no contar con los recursos económicos suficientes para solventar los gastos que le generaba.

El excompañero de Elisa Beristain habló sobre este tema en el nuevo show que estrenó este lunes en solitario, en donde aclaró qué fue lo que en verdad pasó con la lujosa propiedad que habitó en el pasado.

En su material detalló que él no fue el único que perdió su casa, pues varias personas en su misma situación también lo hicieron debido a los abusos cometidos por los bancos.

“Me deshice de ese departamento, señores, con todo orgullo, con toda la felicidad lo hice porque, de verdad, fue un robo a mano armada de los bancos, Todos los famosos perdieron departamentos, fue una desgracia para los miamenses, fue una cosa que nos pasó”, detalló el periodista sudamericano sobre lo que vivió hace unos ayeres en la Ciudad del Sol.

En otro fragmento de su defensa compartió que fue un apartamento que disfrutó a lo largo de 15 años, pero que dejó de gozarlo cuando decidió dejar Miami para probar suerte en California, donde continúa radicando hasta la actualidad.

“Yo empiezo un programa icónico en Miami que se llama ‘La Cosa Nostra’ y, por supuesto, me contratan con un contrato millonario. Me compré un lindo apartamento en Miami, lo compré carísimo. Disfruté ese apartamento 15 años. ¿Qué pasó? Me vengo para Los Ángeles porque en Miami ya había hecho todo, No me escapé de Miami como una rata, yo decidí irme”, se defendió tras las afirmaciones realizadas desde Kadri Paparazzi.

¿Dónde se localizaba su famoso apartamento?

El antiguo apartamento de Javier Ceriani cuenta con todos los lujos y comodidades que nos podamos imaginar.

Se sitúa al interior de un edificio, inaugurado en el 2004, que tiene un total de 350 apartamentos distribuidos a lo largo de 35 pisos.

Pudimos saber que hay apartamentos de todos los tamaños, siendo los más grandes los que cuentan con tres recámaras y tres baños, mientras que los más pequeños solo gozan de una recámara y un baño.

El costo actual de los apartamentos va de los $430,000 a los casi $2 millones de dólares, por lo que no cualquiera se puede dar el lujo de vivir ahí y de disfrutar las vistas que se tienen desde ahí.

La exclusiva torre de apartamentos cuenta con área de lobby, áreas verdes, piscina con su respectiva área de spa, jacuzzi, área de juegos infantiles, gimnasio, sauna, salas de reuniones, cancha de tenis, muelle, entre otras amenidades.

