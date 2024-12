Las voces latinas se hacen escuchar en el Sundance Film Festival 2025

Luego de mucho tiempo de espera, el Instituto Sundance finalmente ha dado a conocer la lista de proyectos seleccionados para el Festival de Cine de Sundance 2025, mismo que se llevará a cabo del 23 de enero al 2 de febrero de forma presencial en Park City y Salt Lake City, Utah.

En esta nueva edición del reconocido festival, durante 11 días, se llevará a cabo el debut mundial de diversos proyectos que traen a la pantalla voces nuevas, historias entretenidas y trabajos innovadores.

“El Festival es nuestro programa público más importante como Instituto y se basa en el trabajo de apoyo a los artistas. Lo hacemos durante todo el año como una organización sin fines de lucro que busca hacer que la narración significativa sea accesible y sostenible“, declaró Amanda Kelso, directora ejecutiva interina del Instituto Sundance. “Nuestra curación habla de la amplitud y profundidad de cine actual, y el trabajo de los artistas seleccionados muestra el potencial de la narración para impulsar cambie a través del diálogo abierto mientras involucra al público”.

Himesh Patel y Sarah Goldberg en “Bubble & Squeak”, de Evan Twohy. Crédito: Sundance Institute | Cortesía

De acuerdo con el comunicado, en la edición 2025 se incluirán 87 largometrajes que representan a 33 países y territorios. Además, servirá como debut de 36 directores de largometraje.

“El programa de este año presenta historias que confrontan muchos temas críticos de nuestro tiempo, animándonos a mirar tanto hacia adentro como hacia afuera. Como siempre, estamos entusiasmados de presentarle al público nuevas voces, junto con nuevo trabajo de algunos nombres familiares”, dijo Kim Yutani, directora de programación del Festival de Cine de Sundance. “El público del festival no va a encontrarse con cosas inesperadas, también, con historias para sentirse entretenidos, desafiados y conmovidos con las películas de este año”.

Las voces latinas que se harán escuchar en el Sundance Film Festival 2025

La comunidad latina sigue sumando logros a nivel internacional y para el Sundance Film Festival 2025 se reunieron a varios representantes con raíces latinas que sirven como testigo de este hecho.

En esta ocasión, dentro de la lista de participantes destacan nombres como: Laura Casabe, Isabel Castro, Cristina Costantini, Pasqual Gutierrez, Addison Heimann, Gregory Nava, Jennifer Tiexiera, Amalia Ulman, Joel Alfonso Vargas y Gala del Sol, por mencionar algunos.

La lista de 93 obras seleccionadas de este año fue elegida entre casi 16,000 presentaciones, muchas de las cuales presentan a cineastas, artistas o historias latinas, checa algunas de ellas aquí:

• Kiss of the Spider Woman – Valentín, preso político, comparte celda con Molina, un escaparatista condenado por indecencia pública. Los dos forman un vínculo inesperado mientras Molina relata la trama de un musical de Hollywood protagonizado por su diva favorita de la pantalla grande, Ingrid Luna. Elenco: Diego Luna, Tonatiuh, Jennifer López, Bruno Bichir, Josefina Scaglione, Aline Mayagoitia.

Tonatiuh y Diego Luna en “Kiss of the Spider Woman”, de Bill Condon. Crédito: Sundance Institute | Cortesía

• Mad Bills to Pay (or Destiny, dile que no soy malo) – El verano de Rico es una mezcla entre perseguir chicas y sacar cócteles caseros de una hielera en Orchard Beach, el Bronx. Pero cuando Destiny, su novia adolescente, se queda en su casa con su familia, es sólo cuestión de tiempo antes de que sus días sin preocupaciones se derrumben. Elenco: Juan Collado, Destino Checo, Yohanna Florentino, Nathaly Navarro.

• Rains Over Babel – Un grupo de inadaptados converge en Babel, un bar legendario que también funciona como purgatorio, donde preside La Flaca, la Parca de la ciudad. Aquí, las almas se juegan años de sus vidas con ella, atreviéndose a burlar a la propia Muerte. Elenco: Saray Rebolledo, Felipe Aguilar Rodríguez, John Alex Castillo, William Hurtado, Santiago Pineda, Celina Biurrun.

“Rains Over Babel”, de Gala del Sol. Crédito: Sundance Institute | Cortesía

• Selena y Los Dinos — Selena Quintanilla, la “Reina de la Música Tejana”, y su banda familiar, Selena y Los Dinos, pasaron de actuar en quinceañeras a agotar entradas en giras de estadios. La celebración de su vida y su legado se narra a través de imágenes nunca antes vistas del archivo personal de la familia.

• Serious People – Un exitoso director de videos musicales y futuro padre lleva su equilibrio entre vida personal y laboral al extremo al contratar a un doble para que trabaje en su lugar. Elenco: Pasqual Gutiérrez, Christine Yuan, Miguel Huerta, Raúl Sánchez.

• The Virgin of Quarry Lake —En 2001, tres adolescentes de las afueras de Buenos Aires se enamoran de Diego. Natalia siempre ha tenido la mayor química con él, pero cuando parece inevitable que su amistad se convierta en algo más, aparece la mayor y experimentada Silvia y pronto capta la atención de Diego. Elenco: Dolores Oliverio, Luisa Merelas, Fernanda Echevarría, Dady Brieva, Agustín Sosa.