Talento latino brilla dentro de la lista de ganadores del Festival de Cine Sundance 2024

El Festival de Cine Sundance 2024 está a punto de llegar a su fin y con este cierre a la vuelta de la esquina se dieron a conocer los títulos de las cintas ganadoras de la edición número 40.

La ceremonia llevada a cabo en el Ray Theater en Park City, Utah, reunieron a grandes personalidades dentro del mundo del séptimo arte, incluyendo a Joana Vicente, CEO del Instituto Sundance, quien habló sobre el despliegue de talento que se vivió durante esta edición del Festival.

“Este año fue especialmente significativo para todos nosotros por ser la edición 40 del Festival de Cine de Sundance”, dijo ante los presentes. “Felicitamos a todos nuestros artistas en el programa de este año, por sus contribuciones a una increíble pizarra y a una experiencia en el Festival. Algo que nos sorprendió gratamente fue nuestra rica historia como plataforma de lanzamiento para innumerables historias y artistas que han dado forma a la cultura a lo largo de cuatro décadas”, añadió.

El anuncio de los premios tiene lugar unos días antes de la conclusión del Festival de 2024, donde se han presentado 91 largometrajes y 53 cortometrajes de forma presencial y en línea.

Una de las producciones más galardonadas de la noche fue “Daughters”, la cual recibió el Premio a “Favorito del Festival”, categoría para la que el público selecciona a su preferida entre una selección de todos los nuevos largometrajes presentados en el Festival.

Por su parte, Latinoamérica no se quedó atrás dentro de la ceremonia de premios, pues 3 de las películas premiadas fueron dirigidas por cineastas latinos: Alessandra Lacorazza con “In The Summers” se llevó el U.S. Grand Jury Prize: Drama; Carla Gutiérrez por “FRIDA” obtuvo el triunfo en la categoría “Jonathan Oppenheim Editing Award: U.S. Documental”.

Por último, Astrid Rondero y Fernanda Valadez se convirtieron en ganadoras gracias a “Sujo” en la categoría: “World Cinema Grand Jury Prize: Drama”.

Las cintas ganadoras se proyectarán en persona y a grabes de la web el próximo sábado 27 y el domingo 28 de enero. Cabe recalcar que la entradas para ver todas las películas galardonadas están actualmente disponibles en la página festival.sundance.org.

La lista de ganadores del Festival de Cine Sundance 2024 incluye:

PREMIOS DEL GRAN JURADO

Drama: “In The Summers” / U.S.A. (Director y Guionista: Alessandra Lacorazza, Productores: Alexander Dinelaris, Rob Quadrino, Fernando Rodriguez-Vila, Lynette Coll, Sergio Lira, Cristóbal Güell).

Documental: “Porcelain War” / U.S.A., Ucrania (Director y Guionista: Brendan Bellomo, Director: Slava Leontyev, Productores: Aniela Sidorska, Paula DuPré Pesmen, Producers: Camilla Mazzaferro, Olivia Ahnemann).

Cine Internacional – Drama: “Sujo” / México, Estados Unidos, Francia (Directores, Guionistas y Productores: Astrid Rondero, Fernanda Valadez, Producers: Diana Arcega, Jewerl Keats Ross, Virginie Devesa, Jean-Baptiste Bailly-Maitre)

Cine Internacional – Documental: “A New Kind of Wilderness” / Noruega (Director: Silje Evensmo Jacobsen, Productor: Mari Bakke Riise).

PREMIO INNOVACIÓN – POR ADOBE

“Little Death” / Estados Unidos (Director y Guionista: Jack Begert, Guionista: Dani Goffstein, Productores: Darren Aronofsky, Andy S. Cohen, Dylan Golden, Brendan Naylor, Sam Canter, Noor Alfallah)

PREMIO AL FAVORITO DEL FESTIVAL

“Daughters” / Estados Unidos (Director: Angela Patton, Natalie Rae, Productores: Lisa Mazzotta, Justin Benoliel, Mindy Goldberg, Sam Bisbee, Kathryn Everett, Laura Choi Raycroft)

PREMIOS OTORGADOS POR EL PÚBLICO

PREMIOS DEL JURADO POR DIRECCIÓN, GUIÓN Y EDICIÓN

Documental estadounidense: Julian Brave NoiseCat y Emily Kassie por “Sugarcane”

Drama estadounidense: Alessandra Lacorazza por “In The Summers”

Documental Internacional: Premio Dirección – Cine Dramático: Raha Amirfazli y Alireza Ghasemi por “In The Land Of Brothers”.

Premio Waldo Salt al guión – Drama estadounidense: Jesse Eisenberg por “A Real Pain”.

Premio de edición Jonathan Oppenheim- Documental estadounidense: Carla Gutiérrez por “FRIDA”.

PREMIOS ESPECIALES DEL JURADO

Premio especial del jurado de Cine Dramático Internacional – ACTUACIÓN: Preeti Panigrahi por “Girls Will Be Girls”.

Premio “NEXT” presentado por Adobe: “Desire Lines” / Estados Unidos (Director, Guionista, y Productor: Jules Rosskam, Guionistaa: Nate Gualtieri, Productores: André Pérez, Amy E. Powell, Brittani Ward)

