Luigi Mangione escribía sobre sus problemas de salud y falta de sueño en Reddit

Luigi Mangione, el hombre acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, había recurrido al foro de Internet Reddit para hablar de sus propios problemas de salud.

Las publicaciones en su cuenta de Reddit, ahora eliminada, pero que pudieron ser consultadas anteriormente por People, muestran que Mangione hablaba de una gran variedad de problemas de salud, que van desde el dolor de espalda hasta problemas de sueño, a partir del otoño de 2018.

Bajo el nombre de usuario Mister_Cactus, Mangione publicó sobre tener un sueño inquieto cuando tenía 20 años.

En una extensa entrada, Mangione describió cómo se despertaba 10 veces en una noche de sueño típica de ocho horas.

“Normalmente, me despierto después de 4 horas, luego después de otra hora y media, luego me despierto otras 9 o más veces durante las últimas 2.5 horas”, escribió.

“En el último año, estos problemas han empezado a empeorar significativamente y me despierto sintiéndome sin fuerzas, sin importar cuánto duerma”, continuó, y agregó: “Dormir menos de 8 horas me provoca un agotamiento extremo durante el día”.

El sueño inquieto parecía ser una preocupación importante para Mangione, quien se hizo una prueba de apnea del sueño y se describió a sí mismo como un “hombre sano de 20 años” con “cero cafeína”, “cero alcohol/nicotina”, que “hace ejercicio regularmente” y “cero estrés”.

Un mes después, Mangione volvió a publicar en Reddit, esta vez sobre un tema completamente diferente.

“Tengo SII [síndrome del intestino irritable], pero me hicieron una prueba para detectar SIBO [sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado]”, escribió en una entrada fechada el 31 de agosto de 2018. “¿Aún valdría la pena seguir una dieta baja en FODMAP [oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables]?”

En 2023, Magione habló abiertamente sobre sus problemas de espalda, que antiguos vecinos que vivieron con él en Hawái el año anterior dijeron que tenía debido a un aparente nervio pinchado.

“Puede ser fácil dejarse llevar por la gran cantidad de historias de terror que hay en Internet. Cuando mi espondilolistesis se agravó el año pasado fue completamente devastador para un joven deportista”, escribió Mangione en una publicación fechada el 3 de agosto de 2023. La espondilolistesis es una rara afección de la espalda en la que las vértebras de la columna se salen de su lugar.

Sin embargo, parecía haberse sometido a una cirugía y una recuperación exitosas, e incluso compartió su experiencia a través de otra publicación en febrero de 2024, donde confirmó que se había operado unos meses antes.

“Sí, me hicieron una fusión espinal L5/S1 hace 6 meses después de un año y medio de un tratamiento conservador fallido. A los 7 días de la fusión, no tomaba ningún analgésico. (Probablemente sea más rápido que la mayoría de la gente, pero mi punto es que no se supone que tu cuerpo esté dolorido y necesite medicamentos. Incluso después de que me abrieran la espalda y me perforaran la columna, no tenía mucho dolor)”, decía la publicación.

Las publicaciones de Mangione revisadas por People no mencionaron ningún hospital o proveedor médico.

Un portavoz de Reddit le dijo a The New York Times y ABC News que su política es suspender cuentas “que puedan estar relacionadas con sospechosos en investigaciones criminales de alto perfil“.

El crimen

Mangione presuntamente disparó fatalmente a Thompson, de 50 años, frente a un hotel de la ciudad de Nueva York el 4 de diciembre. Thompson estaba en la ciudad acudiendo a una conferencia de accionistas.

Los casquillos de bala encontrados en la escena del crimen tenían grabadas las palabras “negar”, “defender” y “deponer”. Las palabras son similares a una frase sobre la industria de seguros para describir una estrategia de rechazo de reclamos – “retrasar, negar, defender” – que se usó como título de un libro de 2010 por el profesor de la Universidad Rutgers Jay Feinman.

Según la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, también se encontró en el cuerpo de Mangione un manifiesto en el que criticaba a las empresas de atención médica cuando fue detenido.

Mangione compareció ante el tribunal el martes 10 de diciembre después de su arresto la noche anterior. Ha sido acusado de un cargo de asesinato, dos cargos de posesión criminal de un arma en segundo grado, un cargo de posesión de un documento falsificado en segundo grado y un cargo de posesión criminal de un arma de fuego en tercer grado.

