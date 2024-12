Mikey García quiere ver a Canelo Álvarez contra Bivol o Beterbiev

Mikey García, excampeón mundial de boxeo, quiere que Saúl ‘Canelo’ Álvarez tome algunos retos y pelee nuevamente contra Dmitry Bivol o enfrente a Artur Beterbiev, aunque piensa que no los necesita.

En declaraciones a los medios durante su visita en Hamburgo para ser parte de la 62 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), García explicó que Canelo Álvarez ha logrado de todo en el boxeo y está en la posición de hacer lo que quiera, pero como aficionado le gustaría que peleara con alguno de los rusos.

“Ahora su carrera está en otro punto, él ya no necesita de este rival o de este, él ya logró lo que iba a lograr. Pienso que el mundo del boxeo lo reconoce, la afición es diferente. Como aficionado quisiera verlo en una revancha con Bivol, con Beterbiev o algo, pero no lo necesita. Él ya lo intentó, ya lo hizo, no lo necesita, pero como aficionado uno quiere verlo con retos, reto tras reto, pero como analista de boxeo que me puedo considerar yo creo que ya no lo necesita”, dijo.

Artur Beterbiev y Dmitry Bivol ajustarán cuentas nuevamente. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

“Canelo ha logrado más que cualquier otro campeón mexicano. Hay veces que la gente queda un poco disgustada por no realizarse esas peleas que la gente pide, pero no hay otro boxeador que logró ser campeón mundial indiscutido venciendo campeón tras campeón. Es campeón ya en cuatro divisiones, entonces ¿qué más te pide la gente?”, agregó.

Artur Beterbiev y el mismo Dmitry Bivol han mostrado interés en enfrentar al tapatío, pero ambos están programados para enfrentarse en una revancha el 22 de febrero en Arabia Saudita y el ganador defenderá el campeonato indiscutido contra David Benavídez o David Morrell Jr.

Canelo Álvarez se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones después de derrotar a Edgar Berlanga en septiembre por decisión unánime y retener nuevamente su campeonato unificado de pero supermediano.

Canelo Álvarez venció a Edgar Berlanga en su último compromiso en el ring. Crédito: John Locher | AP

Por ahora, se desconoce cuál será su siguiente rival para mayo de 2025, pero existen varias opciones que están sonando como Terence Crawford, Artur Beterbiev y William Scull. El mexicano hace poco declaró que en enero dará detalles sobre su nueva pelea.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

