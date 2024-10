William Scull ve factible una pelea con Canelo en mayo

William Scull, campeón de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), ve factible una pelea de unificación con Saúl ‘Canelo’ Álvarez en mayo porque cree que no hay nadie más que pueda enfrentar.

En una entrevista con Jorge Ebro para El Nuevo Herald, Scull explicó que como posee el cinturón que le fue despojado a Canelo Álvarez, eso le da una ventaja sobre otros rivales en 168 libras y solo está esperando que lo llamen.

“Hasta hoy no se ha hablado nada de eso, pero en su momento llegará esa conversación. Canelo tiene pelea para mayo y todos los tiempos apuntan a una posible unificación porque él a la vista no tiene a más nadie. Canelo está calladito en su esquina. Hay que esperar a que nos avisen. Yo me voy a comenzar a preparar con la vista en Canelo. Me encantaría pelear con él porque sería otro sueño cumplido más”, dijo.

𝗔𝗡𝗗 𝗧𝗛𝗘 𝗡𝗘𝗪 IBF World Super Middleweight Champion, William Scull 👑



How did you score the fight?#ScullShishkin | @agon_boxing pic.twitter.com/U9Q9pCyjMU — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 20, 2024

“Cuando miras ahí no hay más nadie que William Scull porque tengo el cinturón de la FIB que era de él. Seguro que él no se va a enfrentar con Osley Iglesias, que es grande, fuerte, zurdo. Christian Mbili es otra bestia que no tiene mucho que ofrecerle a él. El único que tiene algo que ofrecerle, que puede ponerle un plato en la mesa soy yo que tengo un título mundial. Calculo que todos los caminos conducen a mí”, agregó.

William Scull viene de ganar el pasado fin de semana el cinturón de la FIB tras vencer por decisión unánime a Vladimir Shishkin. El cubano es el primer campeón diferente en las 168 libras luego de que Canelo Álvarez dominara la categoría por tres años seguidos como indiscutido.

Antes de que anunciara su pelea con Edgar Berlanga, Canelo Álvarez fue ordenado por la FIB a defender el título frente a Scull, su retador obligatorio. Como el cubano no es conocido por los fanáticos y el mexicano tenía otros intereses, ambos llegaron a un acuerdo para que se hiciera a un lado y el organismo lo despojó del cinturón.

Ahora el cubano podría aspirar a enfrentar al tapatío para unificar títulos, pero esto podría no ocurrir pronto. Canelo Álvarez se encuentra descansando después de derrotar a Berlanga en septiembre y se desconoce cuál será su siguiente rival para mayo de 2025.

Canelo Álvarez venció a Edgar Berlanga en su último compromiso en el ring. Crédito: John Locher | AP

William Scull, de 31 años, fue campeón juvenil en su natal Cuba y ahora es el monarca oficial de la FIB en las 168 libras. El cubano tiene marca invicta después de 23 peleas, nueve de ellos por la vía rápida.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Óscar Valdez: Me gustaría una pelea entre Canelo y Beterbiev

· Turki Alalshikh cree que Dmitry Bivol ganó y quiere revancha

· Dmitry Bivol se disculpa por perder contra Beterbiev y pide revancha