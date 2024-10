Dmitry Bivol se disculpa por perder contra Beterbiev y pide revancha

Dmitry Bivol se disculpó con todos lo que lo apoyaron por perder por decisión mayoritaria la oportunidad de coronarse campeón indiscutido de peso semicompleto ante Artur Beterbiev y pidió la revancha.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea, Bivol lamentó no poder hacer la pelea perfecta contra Beterbiev y sintió que debió haber lanzado más golpes para convencer a los jueces de que merecía la victoria.

“Sobre la revancha, habría que preguntarle a los fans si quieren la revancha. Si ellos la quieren, a mí también me gustaría tener una revancha. Quiero darle las gracias a todos los que me apoyaron a los que creyeron en mis habilidades y quiero decirles que lo siento por no haber hecho una pelea perfecta, y por no haber ganado mis cinturones. Espero tener una oportunidad de una revancha, y espero hacerlo mejor”, dijo.

Dmitry Bivol perdió los tres últimos rounds contra Artur Beterbiev. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

“Siento que debí tirar más golpes, sí. Pero intenté conectar duro, intenté pescarlo, porque veía sus movimientos y trataba de conectarlo con golpes limpios, pero sí debí haber tirado más golpes. No hubo ningún momento en que me sintiera lastimado por sus golpes, pero sí sentí su presión. Sin embargo, yo sentía que lo tenía bajo mi control“, expresó.

En la reñida pelea, Bivol comenzó dominando los primeros rounds y en el quinto empezó a bajar la intensidad. Beterbiev, que nunca dejó de presionar y contraatacar, aprovechó esto para arrebatarle el control del duelo en los siguientes asaltos.

El ahora campeón indiscutido de peso semicompleto controló los asaltos de campeonato conectándole golpes contundentes a Bivol para arrebatarle el invicto y llevarse la victoria por decisión mayoritaria en las tarjetas de los jueces 114-114, 115-113 y 116-112.

Tras el enfrentamiento algunos fanáticos y expertos se mostraron en desacuerdo con el resultado, ya que vieron a Bivol como el ganador. Uno de ellos fue Turki Alalshikh y el jeque aseguró que intentará hacer una revancha entre ambos. Además, Beterbiev también está dispuesto a hacerla.

Dmitry Bivol, de 33 años, cayó derrotado por primera vez y perdió el chance de ser indiscutible en 175 libras. El ruso deja su récord en 23 triunfos, 12 de ellos ganadas por la vía rápida, y un revés.

Por su parte, Artur Beterbiev, de 39 años, se convirtió en campeón indiscutido de peso semicompleto y se mantiene invicto en el deporte. El ruso no ha perdido y tiene una impresionante marca de 21 victorias con 20 nocauts.

